Tras hisopado a Jalil, preocupación por cadena de contagio

El gobernador, Raúl Jalil, tiene una agenda intensa, muchas actividades y viajes por el interior, a pesar de estar en pandemia. La ex primera mandataria y actual diputada nacional, Lucía Corpacci, cuando lo promovía como su sucesor decía que Raúl era “hiperactivo”. Resulta que un custodio de Jalil dio positivo covid-19 y el Gobernador tuvo que hacerse un hisopado ayer. Mientras espera los resultados, se trabaja en la cadena de contactos estrechos.

Nadie está a salvo del virus que atormenta al mundo y las personas con responsabilidad institucional están muy expuestas por lo que las posibilidades de contraer la enfermedad se potencia. Por esta razón se comenzó en un pormenorizado enfoque de las actividades de los últimos días de Jalil, que entre otros actos oficiales, estuvo en una escuela ayer. Anteriormente en un vivero e inaugurando una plaza. Un hombre inquieto con mucho roce.

Pero además se estudia al grupo de colaboradores, asesores, ministros, secretarios, empleados circunstanciales que tuvieron contacto con Jalil. Por otro lado está la línea de investigación del custodio de la gobernación que dio positivo para covid-19. El alto poder de contagio del coronavirus obliga a profundizar las medidas de prevención que ya tuvo en otras provincias a funcionarios como víctimas.

“Hoy (por ayer) me informaron que un integrante de la custodia de la Gobernación dio positivo para coronavirus. Por eso he decidido realizar un hisopado inmediatamente”, escribió Raúl Jalil en las redes sociales anunciando que se recluía a cumplir la cuarentena hasta tener los resultados del hisopado. Asimismo pidió no bajar los brazos y seguir cumpliendo las normas que dispone el COE provincial.

Este no sería el primer gobernador del país con un contacto estrecho. Axel Kicillof retomó en sus actividades luego de 14 días de cuarentena por un contacto estrecho. Además, otro caso que tuvo resonancia fue el gobernador de Entre Ríos, Bordet, quien había contraído la enfermedad. Finalmente, se espera cuál el resultado del gobernador, Raúl Jalil. Mientras tanto las actividades oficiales de esta semana quedan supeditadas a la evolución de la salud del gobernador catamarqueño.