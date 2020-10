El polémico Intendente Guaráz hizo mover un tinglado a mano

Tras una intensa semana el Intendente Guaraz de Santa Rosa no deja de ser noticia. Primero fue por sus dichos contra la Ministra de Salud. Ahora de le suma su mecanismo para hacer tareas en su municipio. Es que su equipo de Servicios Públicos debió hacer algo insólito teniendo en cuanta la modernidad.

En el posteo publicado en la red social Facebook, se puede ver como expresa con orgullo una de las tareas llevadas a cabo este sábado 11 de octubre. Es que dejaron instalado un galpón de control sanitario en el limite fronterizo de Bañado de Ovanta. A esto aludió “Esta pandemia no nos deja descansar”.

Lo que más llamó la atención es como realizaron la tarea de instalación del tinglado. En la imagen se observa a entre 15 y 20 personas transportando lo que sería el galpón. Algo que debieron armar en el lugar y no llevar con a modalidad tracción a sangre. Algo considerado arcaico para gran parte de la sociedad.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4623625701011992&id=1155300704511193&sfnsn=scwspwa

Este funcionario no deja de llamar la atención de los catamarqueños ya que desde el fin de semana es ultra polémico. Su manera de expresión en las redes sociales llevo a cosechar amor y odio. Incluso es menester recordar que pidió la renuncia de la Ministro de Salud por no otorgar los permisos para habilitar el Turf y futbol.

En un primer momento, Guaraz fue tildado de machista por la ex Gobernadora Coparcci. Además, varios funcionarios del actual Gobierno de Jalil no dudaron en pegarle con las palabras con tal de defender a la Ministra Palladino. Es que sus declaraciones no son nada indirectas sino que declara puntualmente contra quien quiere que se baje porque no le es funcional a lo que el necesita.