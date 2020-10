Esa bandera no se baja: “Aún con nuevo ministro, el traspaso de los IES se sostiene”

El ministro de Gobierno, Jorge Moreno, comentó que aún no se decidió el sucesor de Francisco Gordillo. Aclaró que hoy el gobernador Raúl Jalil comenzará con una ronda de conversaciones para consensuar un nombre o al menos el perfil del nuevo titular de la cartera educativa. Sin embargo adelantó que, sea quién sea el sucesor, el traspaso de los IES se sostiene. Esto por la vocación transformista del actual primer mandatario, cambios anunciados durante la campaña de Jalil.

Moreno dijo que Jalil se va a tomar unos días para escuchar al sector de la educación y la política. “Raúl es impetuosos y va para adelante siempre pero es un hombre de diálogo y de consulta. Jalil habla con mucha gente y consulta todos los temas”, expresó el ministro de Gobierno. Evitó dar nombres del sucesor de Gordillo porque “hasta ayer no se había empezado a analizar la sucesión”.

“Esta tarde tenemos una reunión con la intersindical docente a las 19 horas. No sé si surgirán nombres, pero seguro perfiles”, indicó el funcionario. Añadió que la conversación seguramente servirá para ver o analizar cuál es la persona o el perfil que conforma a mayores sectores. Sin embargo recordó que “en política no hay unanimidad, lo que hay es búsqueda de consenso para arribar a acuerdos”.

Respecto al traspaso de los IES, el ministro Jorge Moreno dijo que “son modificaciones que se vienen planteando hace mucho tiempo, desde que Jalil andaba de campaña, e incluso antes”. En este sentido el ministro de Gobierno expresó que “Corpacci misma dijo que Raúl venía a cumplir una tarea que ella no había podido hacer, que había que hacer necesarias transformaciones en la provincia”.

“El Gobierno no baja el proyecto de la necesidad de una reformulación de los IES”, manifestó Moreno asegurando que espera que se entienda que “Jalil en campaña adelantó que iba por las reformas, a transformar el rol del Estado, en el buen sentido. No hay ejemplo de trabajadores que hayan visto peligrar su estabilidad laboral, al contrario tiene estabilidad y se aspiró a una mejora”. Finalmente sostuvo que “no son fáciles las transformaciones. En Catamarca usted quiere mover una maceta y tiene un escándalo, un problema, imaginemos modificaciones estructurales” pero “esas banderas no se van a bajar”.