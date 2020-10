Exigen a funcionarios dar la cara: Productores cortan ruta por falta de agua

La falta de agua está causando muchos problemas en la provincia desde hace un largo tiempo. El gobierno asegura que en un año ese conflicto se va a resolver gracias a las obras que se están realizando en los diques, pero por el momento no hay una solución rápida. En este contexto, los productores está protestando en la Ruta 38 y a su vez le mandaron una carta al gobernador expresándole la necesidad de contar con el suministro.

En la mañana de este jueves, los productores mandaron una carta y expresaron: “El escenario es caótico para nosotros, los Colonos y Flia. Casi no hay eco a los planteos, en los organismos pertinentes, que se destacan sobre la incomprensión, desidia e incompetencia. La dirección de Riego está dividida, desorganizada y fuertemente debilitada en su gestión por los egos”.

A su vez, los productores aclararon: “Los dirigentes rayan sobre el desconocimiento, apatía, inexperiencia para recoger la problemática y estilos, por lo que todo se hace volátil incluso dentro de cada organismo. Se pasan en cambio de opinión sin solución continuidad y autocritica. En esta situación los riesgos son múltiples y los antecedentes innumerables, con excepciones mínimas”.





Además, pidieron: “Tener una política de estado para el Colono y Flia. Que el agua llegue a los productores en tiempo y forma, sin la retórica de la que tanto escuchamos a lo largo de décadas. Un reordenamiento de la dirección de Riego para poder ayudar a todos. También solicitamos una investigación y análisis consensuado para mejorar las estrategias en la zona”.

Los productores cortaron la Ruta 38

Los productores no solo mandaron la carta al gobernador, sino que también tomaron la decisión de hacer la protesta una realidad. Por esta razón, en horas de la mañana de este jueves cortaron totalmente la Ruta 38. Los mismos aseguran que no se moverán hasta que aparezcan las autoridades de los Ministerios de Agua y Agricultura. Desde el gobierno todavía no se manifestaron sobre el tema.