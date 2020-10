Moreno: “Jalil no se lo pidió, Gordillo renunció”

El ministro de Gobierno, Jorge Moreno, le tiró flores al ex titular de Educación, Francisco Gordillo y aclaró que se trató de una decisión personal del dirigente pomanisto. Dijo que ni el Gobernador ni el PJ provincia se hacen cargo de las expresiones del PJ Pomán porque no se sienten aludidos. Que Gordillo se fue porque estaba sometido a un desgaste innecesario que alcanzaba también a la administración Jalil. El gobierno comienza una ronda de conversaciones para acordar el nombre del sucesor.

“El compañero Gordillo entendió que estaba siendo sometido a un desgaste innecesario en lo personal y también interpretó que afectaba a la gestión de gobierno. Tomó una decisión muy personal, pensó que se había cumplido un ciclo. Reconocemos esa interpretación en el marco de una situación excepcional como la pandemia. Eso fue afectando la figura, la gestión”, explicó Moreno en la radio oficialista Valle Viejo sobre el alejamiento del exministro de Educación.

“Yo hablo con Francisco desde siempre en nuestras carreras políticas. Ayer profundizó su compromiso y el agradecimiento por haber sido designado por Jalil como ministro de Educación. Dijo que desde Pomán seguirá trabajando con el Gobierno provincial y profundizando los lazos de gestión. Gordillo ha transformado la Villa de Pomán y va a tener el respaldo y el acompañamiento de todo el gobierno de la provincia y el peronismo provincial”, dijo. Fue Moreno el que recibió a Gordillo, el exministro no se reunión con el Gobernador.

Respecto a la acusación del PJ pomanisto que responsabilizó a Jalil y Corpacci por haberlo dejado solo a Gordillo ante un desgaste adrede únicamente por el cargo de ministro, Moreno dijo que “Francisco tiene el reconocimiento y el afecto nuestro. A quienes le quepan las expresiones del Peronismo de Pomán se tendrán que hacer cargo. No es el caso de la figura de Jalil ni el PJ provincial. No están incluidos en esos párrafos de escrito peronismo pomanisto”.

Y ratificó: “Él (Gordillo) renunció. El Gobernador me solicitó que aclare que él no le pidió la renuncia sino que Gordillo renunció. Yo le expresé a Raúl que lo había visto a Francisco muy decidido, muy firme, y, en estas circunstancias, se decidió aceptarle la renuncia. Gordillo entendió que no tenía sentido seguir siendo sometido a un desgaste innecesario, perjudicial, para él y para el Gobierno”.