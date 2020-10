Guzmán ratificó los dichos de Fernández sobre que no habrá devaluación

El ministro de Economía expuso en el Coloquio de IDEA y consideró que “la situación del dólar oficial es distinta a la del paralelo”. En este mismo encuentro el presidente indicó que si bien hay problemas no habrá devaluación. Por primera vez este encuentro se realizó de manera virtual, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó hoy que no habrá devaluación en la Argentina, al hablar ante los empresarios del Coloquio de IDEA. Consideró que “la situación del dólar oficial es distinta a la del paralelo, tanto en el blue como el liqui”. Aunque el panorama nacional y los números indiquen otra cosa.

“Esos tipos de cambio hoy están en valores que no representan la realidad argentina, que no es un país de ingresos bajos, sino de medios”, sostuvo Guzmán. El ministro consideró que “se han generado tensiones en esos mercados y expectativas que explican esa brecha. Pero no representan la realidad argentina”. “Si mirás la evolución del IPC no está atada a la evolución del blue”, indicó.

En su discurso, el presidente defendió las medidas adoptadas por su Gobierno durante la cuarentena, y renovó sus cuestionamientos a la gestión de Mauricio Macri. También rechazó que a su Gobierno “no le importen los empresarios”. En ese sentido, ponderó la ayuda estatal que se brindó a las empresas durante la cuarentena para sostener el empleo.

Fernández en su despacho de la Residencia de Olivos apuntó: “Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. Que los empresarios, de una vez y para siempre, entiendan que tenemos que trabajar juntos para el desarrollo de la Argentina“. Es menester recordar que el turno del mandatario fue hace dos días.