Mineros molestos, no los hisoparon ni los dejan volver a casa

Los mineros que se encuentran haciendo cuarentena en el Hotel Casino Catamarca aseguran estar estresados porque los tienen con idas y vueltas sin que hasta la fecha puedan volver a sus hogares. Se trata de empleados de la empresa LIVENT y contratistas. En su mayoría del interior, de Santa María, Belén, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra. Hicieron la cuarentena, no los hisoparon pero tampoco los dejan ir.

Los mineros aseguran que hace rato se ausentaron de sus hogares, pasaron un tiempo en la mina y luego viajaron a la capital de Catamarca para descartar coronavirus pero no se ponen de acuerdo para liberarlos. Los empleados afirman que se tiran la pelotita entre el COE provincia y el ministerio de Salud. La empresa LIVENT manifiesta que no tiene nada que ver con la liberación y el permiso para poder circular y el retorno final a sus hogares.

De acuerdo a los testimonios recogidos por El Aconquija, hay personas que pasaron 30 y 45 días “arriba” en la mina, a lo que hay que sumar 14 días de cuarentena en capital. Esto sin que ello signifique la tranquilidad que fueron a buscar en SFCV pues no les hicieron los hisopados. No saben a ciencia cierta si son portadores del virus o no, solo el aislamiento. Lo mismo no implicó que con ese solo hecho puedan volver a estar con su familia.

Este no es un problema nuevo, desde el comienzo de la pandemia hubo problemas con la minería en todo el país. Esta actividad fue una de las primeras autorizadas para volver a producir en medio de la cuarentena más dura que vivió el país. Supuestamente, las empresas le habían asegurado al gobierno nacional que tenían todos los protocolos, y que los mineros tenían bajas posibilidades de infectarse.

Igualmente, los mineros infectados aparecieron, y causaron mucha preocupación en todas las provincias mineras. En Catamarca, justamente la empresa LIVENT ya había tenido problemas con sus trabajadores. Primero, porque en plena fase 1 seguían ingresando personas con la excusa de que “venían a trabajar”. Luego, y como pasó ahora, los propios empleados se quejaron porque la firma no los cuidó.