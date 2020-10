Otro caso de Mineros atrapados en hotel sin haber sido hisopados

Un nuevo mensaje llegó al correo de lectores de El Aconquija y esta vez notificaron un nuevo caso de mineros alojados en hoteles sin recibir ningún tipo de asistencia. Como desarrollamos hoy a la mañana, el Hotel Casino Catamarca fue el protagonista matutino, pero se avecina la tarde y ahora es el turno del Grand Hotel.

Comenzó cuando un grupo de trabajadores de la empresa dieron positivo. Allí, aseguran que estuvieron en contacto por más de 20 días y debido a esto fueron trasladados al hotel para cumplir los 15 días. En estas dos semanas, los trabajadores no fueron amparados en dicho hotel y que “a los 7 días de estadía recién se comunico un doctor”.

Este se sinceró y les confesó que no sabían que el grupo estaba alojado. Por lo que pasaron la mitad de su estadía sin control médico ni hisopado y para empeorar las cosas, les hicieron la entrega de un kit con termómetro, barbijo, guante y pastillas, cuando están a días de retirarse del complejo.

“Supuestamente mañana nos envían a nuestros hogares y nos vamos sin saber en que estado si lo tuvimos o no al virus”. Esto suma otro escándalo por parte de las empresas de Salud y empleados mineros, en donde es ya es recurrente que ocurran dilemas en cuanto al realizado del hisopado de los aislados preventivamente.

Los empleados cuarentenados del Grand Hotel se encuentran sin síntomas, y si bien están bien de salud, jamás siguieron los protocolos de coronavirus y no tuvieron los resultados pertinentes para saber si tuvieron o no y de esta manera no vivir con la incertidumbre respecto al peligro que corren con sus respectivas familias.