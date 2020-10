Más controles por la venta de los ambulantes

Esto se lleva a cabo en la Peatonal por Inspección General. Según informaron “Hasta ayer no hubo secuestros”. Hoy los controles serán permanentes. Cabe destacar que los comerciantes consideran que es una competencia desleal. Por lo que arruina sus ventas y posibilidades de pago de alquileres.

Personal de Inspección General de la comuna capitalina realizaron varios controles ayer y seguirían en la jornada de hoy en la peatonal Rivadavia. Esto ser realiza para evitar y erradicar la venta ambulante. Además se conoció que los comerciantes informaron sobre la presencia de los ambulantes considerando que es una competencia desleal.

Desde la comuna realizaron recorridos e invitaron a los ambulantes a retirarse, hoy los controles serán aun más exhaustivos. Por su lado, Mariela Romero, Secretaria de Protección Ciudadana, informó que desde el área de Inspección General realizaron intervenciones en la peatonal. Esto se debe a que la presencia de los ambulantes era considerable y ninguno salvo algunos vendedores de barbijo tiene permitido permanecer en la peatonal.

Además, dijo que siempre en días previos a los festivos suele suceder la instalación de los vendedores. “Los operativos son para evitar que se instales y para invitarlos que se vayan a la zona donde tienen permitido vender que en la plaza 25 de Agosto” indico la funcionaria. Del mismo modo aludió a que “suelen intentar instalarse en estas fechas y hoy (por ayer) fueron varios los comerciantes que nos pidieron que vayan los inspectores”.

La Secretaria dijo que detectaron vendedores ambulantes que no solían intentar ingresar a la peatonal e incluso vendedores no registrados, y que serian nuevos en el rubro. “Está prohibido vender en la peatonal, detectamos vendedores que no suelen querer instalarse, la situación está complicada para todos” especificó en un media local.