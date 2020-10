Viajes de larga distancia: Palladino trabaja en un protocolo para la vuelta

Esta semana, el Gobierno Nacional autorizó la vuelta de los viajes en colectivo de larga y media distancia en todo el país. Siempre y cuando atendiendo a las condiciones de salud de cada lugar. En este sentido, la ministra de Salud, Claudia Palladino adelantó que se está trabajando en un protocolo acorde para Catamarca.

Palladino consideró la importancia de la vuelta de estos viajes porque “es necesario porque si no cuando las personas tengan que viajar por salud o por otro motivo es complejo”. “Por ese lado, creemos que es una necesidad”, agregó la ministra. Es por este motivo que desde el Ministerio de Salud se está trabajando en el protocolo de ingreso y egreso de los colectivos.

“Lo que estábamos conversando con el equipo es cómo sería el ingreso y el egreso de estos vehículos. También si va a haber o no algún horario en particular o días, tal vez no todos los días. Esto hay que organizarlo como provincia, conversarlo en Gabinete y con el gobernador para después poder tomar una decisión”, planteó Palladino.

Por otro lado, la titular de la cartera sanitaria mencionó que “las condiciones de ingreso a la provincia van a ser las mismas que venimos teniendo con otro tipo de transporte. O sea, el permiso nacional y el permiso provincial”. Esto implica que la persona deberá decir los motivos del viaje, de dónde viene y tener el PCR negativo para poder ingresar. Además tendrá que hacer aislamiento por 14 días.

Anteriormente, Mario Meoni, el actual ministro de Transporte de la Nación, también se refirió a la vuelta de los viajes en colectivo. Meoni aclaró que “tenemos todo absolutamente diseñado y terminado todo en cada uno de sus pasos. No sólo dentro del viaje, sino también en el arribo a cada una de las terminales”.