Abrazo simbólico a los IES

Este lunes la comunidad educativa de los Institutos de Educación Superior realizó un abrazo simbólico. Esto fue en razón de cada IES provincial. De este modo lograron manifestarse en contra del traspaso al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Del mismo modo criticaron de manera tajante el accionar del Gobernador Jalil.

Es que los docentes del Instituto Superior Técnico Industrial (ISTI) mediante un comunicado

expresaron preocupación “por la falta de conocimiento y de gestión manifestado por las

autoridades del actual Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia”. Esto es específicamente en torno al funcionamiento de la educación superior.

Es por ello que desde el ISTI indicaron que: “manifestamos nuestro firme y decidido

rechazo al traspaso de los IES a la órbita del citado ministerio”. A su vez expresaron: ” solicitamos que se arbitren las medidas a fin de que se vuelva a la situación anterior, es decir, que el ISTI regrese a su ámbito natural del Ministerio de Educación“.



También puntualizaron: “En la reunión realizada con el gobernador y los rectores el pasado miércoles, se puso en evidencia que las autoridades del citado ministerio desconocen el marco político-normativo!. Esto teniendo en cuenta el marco sobre el que se basa el sistema educativo como la Ley Nacional de Educación.

Del mismo modo explicaron que no conocen de la la Ley de Educación Superior, Ley provincial de Educación, acuerdos con INET, etc. Para finalizar dijeron que: “En esa ocasión quedó demostrado, también, que el Gobierno actual no posee ningún proyecto para la educación superior, sino que, por el contrario, se presentan una serie de medidas aisladas e improvisadas y sin fundamentos”.