Andalgalá: Acusan de discriminación a la secretaría de Cultura

Para el Día de la Madre, todos los municipios de la provincia buscaron la forma de hacer un homenaje por la fecha tan especial. En la ciudad de Andalgalá, la Secretaría de Cultura decidió hacer un video para que algunos ciudadanos hagan su saludo. En este contexto, Luis Ignes aseguró que le hicieron enviar unas fotos para este recopilado, pero que no salió por su apariencia.

A través de su Facebook, aclaró: “El otro día se me pidió una foto saludando a mi mamá para formar parte de un video homenaje a las madres realizado por la Secretaria de Cultura de Andalgalá. Envié las fotos sin problemas. El domingo, pasadas las 00 llamo a mi madre para saludarla. Ahí me comentó muy contenta que salió mi hermano mellizo saludándola”.

“Hace mucho tiempo no me sentía discriminade. Envíe un mensaje a la secretaria de Cultura preguntando por qué no se había incluido mi foto, pero me clavaron el visto. Ya había contactado al referente de ASDA Andalgalá para denunciar el hecho. Este quedó en colaborar e investigar lo sucedido. Yo solo pretendía saber el por qué no fue incluida mi foto en el video”, expresó en su posteo.

Además, agregó: “Hago público esto, porque más allá de las excusas que deseen exponer. Seguramente mi apariencia tiene mucho que ver. Entonces, vuelvo a caer en el desprecio y la exclusión que sufrí toda mi vida por importarme poco y nada la mirada del otro. Hoy día, la gente sigue considerando que el puto que se viste como hombre, es el que goza -siendo conformista-, de cierta aceptación”.

Por último, Luis Ignes afirmó: “No pueden hacernos esto, no tienen derecho. Esta situación no habla de otra cosa que de ignorancia de género, así que pienso seguir investigando y dando a conocer estos hechos a las instituciones que sean pertinentes para actuar sobre el caso. Ya que de forma privada no se dignaron a responder, exijo públicamente explicaciones de la Secretaría de Cultura de Andalgalá“.