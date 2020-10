Belén: médico denunció que recibió amenazas y discriminación

En las últimas horas, empezó a circular una noticia en las redes sociales. La misma tenía como principal protagonista al médico venezolano, Pedro Antonio Bello. El profesional denunció que cuando estaba haciendo su turno en el hospital de Belén le pidió a un hombre que se sacara el barbijo. Ante la insistencia del doctor, este masculino decidió amenazarlo y discriminarlo por su nacionalidad.

En la denuncia, el médico aclaró:”No soy de hacer estas cosas pero, como aprendí en casi dos años viviendo en Catamarca, aquí las denuncias en las redes sociales tienen más peso El día sábado 17/10/20 tuve un episodio muy incómodo, el cual me lleno de mucha rabia e impotencia. Fui víctima de una amenaza ante mi integridad física mientras cumplía mis funciones como medico en el hospital de Belén“.

A su vez, Bello afirmó: “Me encontraba en la guardia haciendo mis rondas en sala de internación cuando paso por sala 1 puedo darme cuenta de que había un ciudadano (de nombre Juan Ramon Rios) estaba dentro del recinto hospitalario sin barbijo, a lo cual le indico que para permanecer dentro del hospital debe colocárselo de forma correcta. También le expliqué que podía tener un solo acompañante”.





“Ante esto el señor tomo una actitud prepotente y grosera diciendo que si yo me creía dueño del hospital y que él ya sabia quien era yo. Me dijo que yo era un venezolano agrandado y que la iba a pasar mal cuando saliera de mi turno. Le advertí que lo iba a denunciar pero expresó que él era intocable en Belén. Mi respuesta fue que yo a su nivel no me iba a rebajar y que iba a hacer la denuncia. Un día anterior paso lo mismo con dos profesionales“, aclaró el médico.

Recordó el hecho que lo tuvo de protagonista en Aconquija

En otra parte de su relato, el médico afirmó: “Ahora digo que pasaba si yo hubiese actuado de la misma manera que actué hace un tiempo atrás cuando viví la misma situación en Aconquija y le partí su madre al señor que era lo que merecía por ser tan irrespetuoso. Estoy seguro de que ya me hubieran escrachado en las redes sociales y seguramente me tenían que volver a cambiar de lugar de trabajo para evitar problemas”. Esto en referencia a una pelea que tuvo con un padre de un paciente.