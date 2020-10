Palladino pidió mantener los cuidados

La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, lamentó la primera muerte por coronavirus. Por ello es que dijo que ayer “fue un día especial, muy doloroso para todos”. Ademán instó a la comunidad a “no bajar los brazos y continuar con los cuidados”. Del mismo modo especificó que hoy tiene a la provincia con indicadores distintos a los que sufren otras provincias, con la continuidad de la etapa Amarilla.

En una entrevista con un medio provincial la Ministra de Salud subrayó que: “No hay que minimizar al Covid, tampoco entrar en un miedo que nos inmovilice”. A su vez profundizó: “Lo mejor es respetar la pandemia y cuidarnos. Nos puede pasar que a pesar de cuidarnos nos contagiamos. Las personas que se enferman no quiere decir que no han sido cuidadosas, eso hay que aclararlo bien”.

Luego marcó que: “No es cuestión de culpas: para que uno no se contagie, tengo que ser cuidadoso como persona, y también con los que me encuentro”. Al mismo tiempo afirmó: “también tienen que ser cuidadosos. Hay que tener esto en cuenta. Cuando no me cuido afecto a otros”.

En un mensaje directamente a la sociedad, Palladino declaró: “Lo que queremos pedir es no bajar los brazos, ni decir ‘uy si a todas las provincias les pasó nos va a pasar’. No, sigamos todos juntos cuidándonos”. Claramente la idea del Gobierno es poder seguir con un ritmo lento de casos.

También solicitó prudencia a quienes les toca hacer el aislamiento a la espera de estudios o de síntomas. Estos pueden demorar hasta 11, 12 o 13 de los 14 días que se recomiendan de aislamiento. Es por ello que también pidió “no minimizar síntomas, que va desde una picazón de garganta”. Además la laboriosa médica insistió en cuidar a los mayores de 60 años y los que tengan una patología crónica.