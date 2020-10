Brigadistas catamarqueños no tendrán bono

A pesar de la ardua labor que llevaron a cabo en los últimos días, el Director de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, el Ing. Eric García aclaró que el anuncio del Gobierno nacional sobre la ayuda a través de un bono de $ 10.000 es solo para quienes cumplen funciones en parques nacionales. Esto fue catalogado de injusto teniendo en cuenta los sucesos de la semana pasada y los operativos de los brigadistas.



“No corresponde a los brigadistas locales porque es para aquellos que están contratados y que trabajan en parques nacionales. En el caso de la provincia de Catamarca no posee parques de esta índole por lo que no correspondería el bono anunciado. Además la relación laboral que tiene el brigadista no está dentro de la Ley 26.518.

Esta última es lo que maneja el Sistema Federal del Manejo del Fuego en el artículo 6″, explicó García en diálogo con radio Valle Viejo. Cabe mencionar que la semana pasada, mediante Decreto 796/2020, el Gobierno nacional había anunciado un bono estímulo de 10 mil pesos para los trabajadores que presten servicios en el combate de incendios.

Lo que dice el Documento Legal



De acuerdo a lo establecido, el monto “no remunerativo“, a abonarse en forma mensual durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estos se otorgaría como incentivo a los incendios masivos registrados en gran parte del país durante los últimos meses. En estos operativos intervinieron miles de personas afectadas, entre ellos brigadistas y bomberos de las diferentes provincias que tuvieron problemas con los incendios.

Los incendios forestales que representan una “amenaza para el medio ambiente y sus ecosistemas, como así también para el patrimonio, la salud y la vida de las

personas”, destaca el instrumento legal que otorgaría el beneficio. El mismo deja excluidos a cientos de voluntarios y brigadistas provinciales que estuvieron al servicio de la comunidad.