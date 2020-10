José Ariza en desacuerdo con el traspaso de los IES

El ex ministro de Educación de la provincia, José Ariza, habló sobre el conflicto actual por el traslado de los Institutos de Educación Superior (IES). “Creo que la falta de consenso se da por una falta de comunicación. Estamos asistiendo a un cambio en el modelo educativo sin los consensos que debería haber y que hubo a lo largo de todos los cambios en educación”, sostuvo.

Ariza explicó que los IES no deberían separarse de la órbita del Ministerio de Educación porque “nunca se pensó que las áreas que tienen que ver con la educación estén desarticuladas. Esa desarticulación genera incertidumbres, tiene que ver con las garantías que se ofrecen desde el Estado”, dijo. Cabe destacar que hasta la fecha no existe ningún proyecto que sustente dicho traspaso.

El exministro agregó que “no hay otro modelo en el mundo donde la educación superior este por afuera del sistema educativo. En ningún caso hubiese realizado estos cambios”, manifestó. Según se supo, las autoridades actuales del Ministerio de Educación de la provincia no conocen bien los detalles de la Ley de Educación Superior, y la Ley provincial de Educación para querer realizar el traspaso de los IES.

Por otro, Ariza también se pronunció sobre uso de las aulas móviles como refugio de los policías en los puestos camineros. “Las aulas móviles eran para capacitar a gente que no podían llegar a las escuelas técnicas. Me duele mucho verlas como puestos caminero, me parece algo fuera de lugar. Hay empresas que se han beneficiado mucho con la provincia y que podrían donar a las policías dónde estar,”, expresó.

Las aulas móviles se encuentran repartidas en diferentes puntos. Una de ellas está ubicada en el ingreso a la ciudad sobre ruta 38 a escasos metros del Malbrán. Otra está en el ingreso al hospital de Villa Dolores en Valle Viejo. La Red Nacional Aulas Talleres Móviles es un programa creado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El objetivo es ampliar y facilitar el acceso a la formación profesional.