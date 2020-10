Segunda muerte por covid-19: Jalil reconoció que manejó mal la información

Se Confirmó La Segunda Muerte por Covid-19 en Catamarca. La información la dio Raúl Jalil en una entrevista cedida a la TV Pública, no el COE provincial. El Gobernador no cuidó la forma ni el fondo de la triste noticia y metió la pata. La Clínica de Recreo había enviado las muestras para en la ambulancia ese día y esperaba confirmación oficial pero a la noche se enteró por las redes sociales. Jalil afirmó en la tele que no se había hecho el hisopado y tampoco se respetó el protocolo, sin embargo, más tarde le reconoció a la responsable del centro de salud privado que le habían informado mal. Para los profesionales, Jalil metió miedo y causó daño moral.



Qué dijo textualmente el gobernador en la entrevista: “Complicado porque la gente no ayuda. Hoy (por el martes) hemos tenido un deceso de una mujer en Recreo que después detectamos que tenía Covid-19. El sanatorio no cumplió con el protocolo porque si tenía una enfermedad respiratoria, se le tenía que hacer el hisopado. Es muy difícil trabajar si un porcentaje de los profesionales o de los ciudadanos no toman la responsabilidad. Mañana (por hoy) está yendo un equipo del ministerio para quedarse unos días en Recreo”.



El hecho es que una mujer de 93 años murió en Recreo por coronavirus. Según la historia clínica, la paciente es de Esquiú, el fin de semana fue atendida en el hospital de Recreo, la medicaron y la mandaron a la casa. El lunes regresa e ingresa a la Nueva Clínica Recreo, ese mismo día a las 14 horas salen las muestras camino al Malbrán en SFVC pero, antes de tener la comunicación oficial, el Gobernador da una nota en la tele confirmando la muerte por covid-19 y acusando al centro de salud recreíno de no haber hecho el hisopado y no haber respetado el protocolo.



Marcela Roldán, administradora de la Nueva Clínica Recreo, afirmó en Radio Valle Viejo que las expresiones de Jalil “asustaron” y que les causaron un “daño moral” a las enfermeras y médicos que “nunca se apartaron del protocolo” porque desde marzo se trabaja como si el virus ya estuviera, incluso estructuralmente el centro del salud tiene dos plantas, una de ellas solo para problemas respiratorios. La vocera de la Clínica comentó que se comunicó por teléfono con Jalil y que “reconoció que le habían informado mal”.



Tarde para aclarar y explicar por qué el Gobierno no se maneja por vías oficiales cuando insiste permanentemente en ello, además de la diferencia radical de la información brindada nada más y nadas menos que por el Primer mandatario. Hoy un equipo de Salud viajó a Recreo para ayudar. Lo malo es que hay otros casos sospechosos que no eran contacto estrecho con la mujer que murió ayer por coronavirus por lo que se precisa por parte del Gobierno de un seguimiento estricto y responsable en terreno, todo lo contrario a como manejaron la información.