Catamarca entre las provincias que mas rápido recuperan su economía

El informe publicado del CEPXXI del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación muestra como Catamarca se posiciona entre las provincias 10 provincias que lograron recomponer su economía. Tras la pandemia ocasionada por Covid-19, el país sufrió una profunda caída de la actividad económica. La misma se vio gravemente intensificada situación que padecía desde hace ya tiempo.

El informe detalla como en agosto cuatro provincias del Norte Grande se ubicaron entre las 10 jurisdicciones que han logrado recomponer su economía en casi tiempo récord. Las mismas son: Misiones, Tucumán, Catamarca y Formosa. En el listado también se ven provincias del resto del país, tales como: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba , Chubut, La Pampa e interior de Buenos Aires.

El listado se basa en los porcentajes de facturación mínima o nula de empresas de cada provincia sometida al estudio. Estas se ven entendidas como aquellas facturaciones declaradas con caídas reales superiores al 90%. En todos los casos que encabezan la lista se ven realmente patrones de cambio significativos.

En abril se da el salto que afecta a todas las jurisdicciones en su totalidad. El caso de Catamarca demuestra una caída del 8,9% a un 23%. Tras pasar mayo se ven los primeros signos de recomposición de la economía catamarqueña. De abril a mayo se pasa de un 23% a un 15% y así el numero sigue disminuyendo, demostrando el control de los números y la reactivación de la economía.

En casos como los de Jujuy, Chaco y salta, luego de la caída no logran contener los números y estos siguen incrementándose. Chaco en particular da un salto de marzo a abril del 14% al 21%, pero en los meses siguientes no puede controlar ese incremento. En un punto intermedio se encuentran provincias como La Rioja, Corrientes y Santiago del Ester.