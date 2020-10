La Corporación Jalil interesada en el Hotel Plaza de Andalgalá

La Corporación Jalil busca hacer pie en Andalgalá, centro de atención minera por el proyecto Agua Rica. A la par de gobernar, Jalil no solo no ha parado las inversiones privadas sino que las ha potenciado. De acuerdo a lo que pudo saber El Aconquija, se le ofreció al empresario Felicia, dueño del Hotel Plaza de la Perla del Oeste comprarle el edificio que se encuentra a media cuadra del principal Paseo Público, actualmente remodelado con plata de la Provincia por un importe millonario. El problema es que al parecer el Hotel Plaza no tiene un solo dueño.



Todo iba más o menos encaminado porque al parecer Felicia quería deshacerse del hotel pero trascendió que el edificio tiene otro dueño, Oscar Castillo. Era la gran oportunidad de vender pero el senador nacional radical no tendría las mismas intenciones, lo que generó un fuerte roce entre ambos políticos-empresarios. Recordemos que el hotel se terminó y permaneció un tiempo largo cerrado hasta que los dueños decidieron inaugurar pero el negocio no anduvo bien desde entonces.



La minería tiene lo que se llama “externalidades”, esas oportunidades paralelas para proveedores o emprendedores que se nutren con el funcionamiento de un yacimiento. Andalgalá genera enormes expectativas a nivel provincial y local por el proyecto minero en ciernes denominado “Agua Rica”. De hecho, como lo ha reflejado El Aconquija, el yacimiento provoca marchas y contra marchas en la calle. Un sector invoca lo medioambiental condenando “la minería contaminante y a favor del agua”, los otros, la “necesidad laboral” con carteles que rezan “a favor del agua y la minería”.



Si la Corporación Jalil pone un pie en Andalgalá, de seguro detrás de la compra del Hotel vendrán otras inversiones de la tradicional familia que tiene varios negocios; Automotores Jalil, Red Colón, las clínicas Pasteur y Junín, inmobiliario, agroindustriales, servicios, etc, etc. Sin ir más lejos, las ambulancias “Vital”, que trabajan con PAMI y con las empresas mineras que sacan litio en Fiambalá y Antofagasta, son de la Corporación Jalil. La familia del Gobernador le alquila todo un segundo piso a LIVENT, donde la firma tiene las oficinas en SFVC.



Los empresarios tienen un “tercer ojo” para detectar los negocios. En Andalgalá ven un posible nicho y dicen que el que pega primero pega dos veces. Estando en el pueblo, seguramente ya surgirán otras oportunidades. El Hotel Plaza tiene una ubicación clave y es el más moderno, una de las últimas inversiones millonarias en la Perla del Oeste. Estratégicamente óptimo para hacer base y expandirse sin límites, justamente en un lugar rico y místico, tierra que potencialmente despierta sueños, ángeles y demonios, de todas las clases sociales.