La jueza Cabanillas en problemas, ídem Kotler exigen domiciliaria

La jueza Cabanillas que se preocupó en garantizar todos los derechos del condenado Elián Kotler se encuentra en problemas. Todos los presos penados por delitos más o menos similares le piden a la jueza el mismo derecho que el joven hijo del mayor proveedor del Estado e integrante de una familia millonaria. Quieren irse a la casa con la domiciliaria, así lo están solicitando varios abogados que encontraron “blandita” a la jueza en esta etapa de pandemia.

Darle la domiciliaria a Elián provocó una reacción en cadena, sobre todo por la olla a presión que es el Penal por los contagios de covid-19. La defensa de la familia Camaño, la doctora Natalia Páez, pide el apartamiento de la jueza por evidente parcialidad de la jueza Cabanillas. Como sea, esas decisiones de la funcionaria judicial a favor de Kotler le están trayendo un dolor de cabeza que no pasará solo con un Ibuprofeno 400.

Era lógico y previsible. Si el joven Kotler estaba más afuera que adentro del Penal y encima ahora le dieron la domiciliaria, otros internos reclamarían el mismo “derecho”. No se puede otorgarle beneficios a un preso rico y negárselo a un preso pobre. La cosa no pasaría por el derecho en sí mismo sino por la condición económica del reo. La Justicia no puede ajustarse a la billetera del condenado. Así, el pobre quedaría excluido, a no ser que, pueda ser arrastrado por otro preso rico, como en este caso.

La jueza Cabanillas está furiosa con la doctora Natalia Páez (abogada de la familia de Pablo Camaño). Cree que detrás de los escritos molestos de Páez hay una interna judicial, típico de cuando se comienza a buscar alguna excusa y se avizora alguna mala noticia por mala praxis o evidente favoritismo en un ámbito que no solo debe bregar por los derechos de los presos sino también de la familia de la víctima.

No se la ve interesada a la jueza Cabanillas en que Kotler cumpla su sentencia. Menos en procurar el debido resarcimiento a los afectados por tamaña pérdida. Toda la preocupación judicial, o al menos de la cuestionada jueza, está volcada en el preso que, recordemos, asesinó a una persona cuando iba a alta velocidad y borracho. En definitiva, parece más la abogada defensora de los Kotler que una respetable funcionaria judicial.