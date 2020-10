Trabajadores de la salud le reclamaron al Gobierno de Catamarca

Este miércoles trabajadores de la salud, nucleados en APROSCA, se manifestaron nuevamente. En la marcha estuvieron acompañados por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Como lo vienen haciendo desde hace semanas, los empleados reclamaron por mejoras en las condiciones laborales. También le pidieron al Gobierno de Catamarca un incremento salarial mayor al 21% que se les otorgó.

Los manifestantes se concentraron frente a la Legislatura provincial. Allí pidieron “un sistema de salud único, gratuito y universal”. Además, los trabajadores exigieron planta permanente para el personal precarizado, y más ambulancias, entre otras cuestiones. Al respecto el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, todavía no se pronunció ni otra persona del Ministerio de Salud.

Los pedidos

Por su parte, María Segura, una de las referentes de APROSCA, señaló que elevarán su pedido al Ministerio de Salud de la Nación. “Estamos luchando a nivel nacional porque todos los compañeros del país están reclamando. Ante la negativa de los funcionarios del Estado de resolver esta crítica situación de los trabajadores de la salud de Catamarca, vamos a ir junto a la Federación Nacional al Ministerio de Salud de la Nación“ recalcó.

En ese sentido Segura indicó que hay casi 200 profesionales de Salud fallecidos y más de 17.000 contagiados por Covid-19 en todo el país. Es por este motivo que no quieren que en Catamarca suceda lo mismo. Por otro lado, los trabajadores aseguran que no tienen insumos. Además, hubo varias jubilaciones de profesionales en el sistema y que no se nombró a nuevo personal para suplirlos.

“Necesitamos equipos de protección personal y un salario digno. Que los trabajadores becados que no tienen una obra social y cobran entre $4.000 o $6.000 los pasen a planta. Además, luchamos por los compañeros del interior que están desprovistos de todo, las instalaciones de salud son un desastre a nivel institucional”, advirtió Segura durante la manifestación.