Presupuesto 2021: Lucía Corpacci eligió la obediencia partidaria antes que Catamarca

(Por Diego Nofal) Mientras Raúl Jalil intenta consolidar su imagen de un gobernador con estilo y fuerza propia, detrás de él la mayoría de los dirigentes siguen respondiendo a la omnipotente Lucía Corpacci. De hecho cada discurso del mandatario se incluye el agradecimiento a la exgobernadora. Cada acto es simplemente la continuidad de algún proyecto de la actual diputada nacional. Tal vez por eso, el mandatario haya cedido la negociación de los recursos para la provincia en el presupuesto 2021, a la parlamentaria catamarqueña.

“En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el Movimiento y luego los hombres”, es una de las tantas frases que inmortalizó el expresidente Juan Domingo Perón. La exmandataria parece tener dislexia histórica, porque la aprendió al revés. Primero se aseguró seguir siendo la mandamás de Catamarca. Luego a la hora de negociar los recursos de la provincia, eligió la obsecuencia partidaria. Permitió que Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, pero también el que más recauda impuestos se llevara gran parte de la torta.

No sólo eso, Lucía Corpacci dejó que hasta provincias vecinas como La Rioja y Santiago, reciban esos fondos adicionales, sin emitir queja alguna. No sólo no se quejó de que Buenos Aires se quede, por ejemplo, con el 82% de los subsidios a los transportes sino que además con sus declaraciones buscó anular la queja de otros distritos del interior. “en este contexto el presupuesto es una frazada demasiado corta para todos los que tenemos que tapar”.

“Yo la vez pasada planteé lo del subsidio al transporte porque las provincias lo estaban reclamando, pero no puedo dejar de decir que el año pasado pudimos dar soluciones sin ese recurso tan importante. Todos podemos pedir más, para eso estamos acá, pero hay que tener racionalidad”, cerró, sin reparar en que el año pasado las provincias recibieron un subsidio de 17.500 millones de pesos, mientras que el de este año será de 20.000 millones apenas un 17%, con una inflación que este año ya toca el 30% y para principios del año próximo se espera sea mucho mayor.

No se equivocaba el diputado provincial Francisco Monti cuando esta semana pedía que se explique el “porqué del presupuesto del año que viene, hay 50 mil millones de pesos especiales extrapresupuestario para la provincia de Buenos Aires y porque la provincia de Catamarca no participa de ese tipo de fondos del cual también es beneficiario la provincia de La Rioja”. Una pregunta que sólo se responde entendiendo la disciplina partidaria de Lucía Corpacci.