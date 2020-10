En Catamarca, ofrecen $150 para afiliarse al Partido de Alberto

Trascendió que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández visitará Catamarca en los próximos días. Es curioso que el espacio liderado por el Jefe de Estado nacional no prospere ni tenga presencia, aun cuando AF tiene una imagen alta en Catamarca. Ni siquiera se conformó legalmente, lo que lleva preguntar quién es el referente provincial y que estuvo haciendo. Fernández lidera el Partido por el Trabajo y la Equidad (ParTE) y fue creado por Alberto en 2012.



Mientras se busca una fecha en la agenda del Presidente para arribar a la tierra de la Virgen del Valle. Recordemos que, tuvo que suspender su visita a Catamarca debido a un caso de covid-19 en la comitiva cuando estaba en la vecina provincia de La Rioja. A punto de abordar el avión para inaugurar junto con Raúl Jalil y Lucía Corpacci el Monovalente “Dr Malbrán” en SFVC, Alberto hizo un mensaje pidiendo disculpas y regresó a Buenos Aires.



En cuanto al Partido del Presidente, el referente provincial sería el senador santamariano, Raúl Chico. Sin embargo, ParTE sigue flojito de papeles en Catamarca por problemas con las afiliaciones. Cómo se explica que el sector que tiene como cabeza nada más y nada menos que al Presidente de la Nación no pueda reunir afiliados y hacer pie en una provincia donde el Jefe de Estado nacional goza de muy buena imagen.

Los valores y bandera de ParTE



Desde ParTE a nivel nacional insisten en que los valores eje del espacio son: “Construir una sociedad participativa, representativa, republicana y federal”, “Defender la plena vigencia de la democracia” y “Respetar y mantener la diversidad cultural”. Pero en Catamarca esos principios no tienen voz ni se exhiben de acuerdo a la jerarquía o la envergadura de un espacio liderado por la persona más importante del país. Increíble.

De hecho, ParTE ya tendría que haberse consolidado y estar a full canalizando ayuda y recursos aquí pero sin duda tiene una demora que no sería inocente. O a nivel provincial prima la especulación o no hay capacidad para hacer florecer en Catamarca el Partido de Alberto. Trascendió que algunos dirigentes andaban ofreciendo 150 pesos para que se afilien a ParTE. Si se entera el Presidente las estrategias puestas en marchas en Catamarca seguro le quitan el timón a Chico y se lo van a dar a otro. Además, ¡150 pesos no alcanza ni para un paquete de puchos!