Clima: domingo soleado, pero con amenazas de lluvias

Catamarca amaneció con un cielo totalmente despejado pero con una posible amenaza de lluvias, para el medio día y las primeras horas de la tarde. El último domingo de octubre comienza sus primeras horas de la mañana con una humedad del 69% y una temperatura de 27 grados. Con el avance del día se presentarán lluvias y tormentas aisladas, que irán con probabilidades de 10 a un 40%.

Tras las altas temperaturas y la escasas lluvias, que se presentaron en esta última semana, el Servicio Meteorológico Nacional promete que en el día de hoy el agua se hará presente. En la capital de la provincia se prevé que alrededor de las 14hs se podrían presentar las primeras gotas y extenderse hasta las 22hs. Con una presencia de viento que proviene del norte se arrastraran las nubes que se encuentran en los alrededores.

A nivel país la presencia del fuego preocupa. Hasta el día de hoy ya son 10 provincias con presencias de focos activos. En catamarca la falta de agua no ayudó, los incendios en Costa de Reyes afectaron a casi 30177,63 has. Esto mismo hizo suponer a varios que el fenómeno de “La Niña” estaba haciendo efecto pero la realidad es que no es realmente así. Anualmente esta temporada del año suele ser seca, aunque este año se ha visto agravada por la falta de lluvias en los primeros meses.

¿Cómo estará el tiempo esta semana?

Para esta próxima semana se prevé que la ola de calor, anunciada hace ya unos días, persistirá hasta el martes. El lunes las temperaturas irán de 18 a 32 grados y el martes de 19 a 34 grados. En los primeros días de la semana la presencia de lluvias será nula y el sol será el protagonista durante toda la semana. El SMN prevé climas cálidos y despejados, característicos de la primavera verano catamarqueña.

El miércoles la temperatura descenderá y presentara una minima de 20 y una máxima de 22 grados. El mismo será el día mas frio de la semana. El jueves se notara mas el calor con una máxima de 28, que ira aumentando hacia los últimos días del mes. El viernes la temperatura ira de los 16 a los 29 grados y el sábado la temperatura llegará a los 32 grados, con una ligera presencia de nubes.