Cristina Kirchner criticó a algunos ministros

Luego de estar mucho tiempo sin emitir opinión, la vicepresidente volvió al centro de la escena en la jornada de este lunes. A través de una carta en su página oficial, la expresidente recordó a Néstor Kirchner y también habló del gobierno de Alberto Fernández. En el escrito, Cristina Kirchner aclaró el presidente es el que toma las decisiones y también criticó a algunos ministros.

El Intransigente informó la exsenadora sostuvo que la oposición, que formó parte del derrumbe macrista, “maltrata a un Presidente que, más allá de funcionarios que no funcionan, no tiene los defectos que me atribuían”. “El sistema de decisión en el Poder Ejecutivo Nacional hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno”, continuó Cristina Kirchner en la carta publicada esta tarde en su página oficial.

En este sentido, indicó que Fernández “es el que saca, pone o mantiene funcionarios”. “Es el que fija las políticas públicas”, dijo la expresidenta de la Nación. “No es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones”, agregó. “Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él”, señaló. “Que nadie te quiera convencer de lo contrario”, apuntó.

En el final de su epistolar, Cristina Kirchner reconoció que no participará del acto conmemorativo que encabezará Alberto Fernández mañana en el décimo aniversario del fallecimiento del exjefe de Estado. A su vez, agradeció la decisión del mandatario de reponer la figura de bronce de su marido en la sede del UNASUR. Esta estuvo plantada en el frente del edificio que se ubica en Ecuador, pero que fue retirada por el presidente de ese país, Lenín Moreno.

Sobre el bimonetarismo

Por último, la expresidenta señaló que el bimonetarismo es “el problema más grave” y que no es “ideológico”. Cristina Kichner sentenció que algunos gobiernos estionaron este “problema estructural” con “responsabilidad”. Sin embargo -dijo- otros Ejecutivos “chocaron la calecita con endeudamiento y fuga”. “Mauricio Macri terminó su gobierno con una deuda impagable”, afirmó en otro fragmento.