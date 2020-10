Volcó una camioneta con oblea del COE Santa María

La noticia de integrantes de los COE o funcionarios violando la cuarentena o volviendo de joda no sorprendería a ningún lector de El Aconquija. Sucedió que en horas de la noche de este sábado en el acceso norte de Santa María, un vehículo matrícula OFN 568 identificado con una oblea del COE santamariano habría protagonizado un siniestro vial por razones que se tratan de establecer. Habrá que inventar algo urgente porque las especulaciones se hacen fuertes y después las excusas no alcanzan.

Hasta el momento nada se dijo de cuál fue el motivo de la actividad desarrollada a esa hora de la noche y por qué el rodado se identifica con una oblea del COE Santa María. La camioneta sería de un empleado municipal de apellido Quirós. O el vehículo no tiene nada que ver con el COE pero utilizaba una oblea para circular a deshora o se trata de una camioneta al servicio del COE que volvía de alguna fiesta con alcohol de por medio.



Los antecedentes no son buenos o hacer memoria no trae buenos recuerdos. En el Este provincial el intendente Polti y funcionarios se encuentran complicados en la justicia por no respetar los DNU, se les ocurrió ir a pescar en plena cuarentena. En Belén, un integrante del gabinete de “Telchi” Ríos hacía controles de día pero volcó una madrugada alcoholizado poniendo en riesgo dos vidas. Telchi lo echó pero lo volvió a tomar al poco tiempo.



El presidente del COE santamariano es el intendente Juan Pablo Sánchez. Cuando suceden estas cosas es necesario dar un parte de prensa o poner a disposición de la comunidad una explicación para evacuar dudas y deslindar responsabilidades. El silencio oficial despierta todo tipo de suspicacias respecto a las circunstancias en que se produjo el hecho donde quedan pegados todos los integrantes del COE.



Asimismo la falta de articulación entre el COE provincia y los COE locales continúan generando confusión. Cada uno tiene su criterio lo que complica la información a la hora de circular y entender lo que se puede y lo que no se puede hacer. En muchos casos los COE no tienen profesionales de salud entres sus miembros. La tendencia a la politización perjudicó el funcionamiento de los mismos.