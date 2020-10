Nadie atiende el teléfono: Sin insumos en el hospital de Andalgalá

Los hospitales públicos funcionan por obra y gracia del personal. El sistema sanitario descansa sobre la espalda de médicos, especialistas, enfermeros, choferes y personal de servicios generales. La vocación es indiscutible pero a veces se enfrentan con situaciones que no están al alcance de ellos. Trascendió que el hospital de Andalgalá no tiene mercadería para darle de comer a los internados y que se hacen gestiones en todas direcciones para solucionar este serio problema. Las autoridades provinciales no atienden el teléfono. Mientras tanto, invierten 25 millones de pesos en la plaza de la Perla del Oeste.

Cabe destacar el esfuerzo con que los directivos y el personal del hospital “José Chain Herrera” sobrellevan la tarea a diario, pero, ese empeño de base no puede verse acompañado desde arriba debido a que no se cuenta con todos los elementos para hacer funcionar el centro de salud. No es extraño, hay otros ejemplos de hospitales en el interior que tuvieron que hacer rifas o empanadas para cubrir la compra o reparación de heladeras, ambulancias, vidrios, neumáticos, etc, etc.

El tema de la comida es aparte. Cuando no se paga al proveedor, la cuenta entra en rojo poniendo en apuros a los directores que tienen pacientes que esperan por su ración en los hospitales. Los comerciantes tienen muchas veces la buena voluntad de colaborar pero si el Gobierno no paga o pasan varios meses que no se presenta a saldar la deuda, se corta ese suministro afectando la alimentación de personas que se encuentran internadas y la comida del personal de guardia.

En pandemia todo es más complicado. La pregunta se dispara hacia el municipio que comanda el intendente Eduardo Córdoba y las autoridades provinciales. Parece que la ministra Claudia Palladino no está enterada del faltante, de manera que sería en vano esperar alguna solución. Por su parte el jefe comunal de Andalgalá está más preocupado en avanzar en la plaza que en procurar que no falte nada en el principal centro de salud de la Perla del Oeste.

Si bien las responsabilidades están bien delimitadas, el intendente de Andalgalá puede argumentar que la salud es un área exclusiva del Gobierno provincial, no puede desentenderse. Al menos debería llamar y poner en conocimiento al Sr. Gobernador. La plaza es bien recibida en la medida que no falten los insumos en el hospital y la posibilidad de sobrevivir con lo mínimo indispensable. Si esto no es así, algo estamos haciendo mal y, lo peor de todo es que, lo profundizamos.