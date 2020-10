Papelón: Concejalas organizaron Zoom y lo vieron 3 personas

Los legisladores tienen mala fama. En realidad tiene fama de cobrar bien y trabajar poco o perder el tiempo. Un edil de la capital de Catamarca cobra re bien en comparación con los concejales del interior pero la noticia de El Aconquija ahora es otra. Mujeres conformaron una “Red Provincial de Concejalas del Frente de Todos”, organizaron un Zoom con funcionarios nacionales y provinciales para hablar de turismo y lo terminaron viendo 4 personas. Un papelón.



Los vecinos tienen razón de quejarse, los políticos se la pasan haciendo Zoom pero no los ve nadie. Se puso de modo este formato virtual sin embargo las soluciones a los problemas no aparecen y la sociedad tampoco participa. A propósito de este Zoom, un catamarqueño escribió “que las concejalas dejen de vender humo y vean los problemas reales de los vecinos. Cobran más de 200 mil y lo justifican haciendo Zoom que no los ve ni la madre”. Al menos las concejalas deberían revisar el alcance y la efectividad.



La edil capitalina Ivana Gabriela Ibáñez es una de las principales promotoras de estos encuentros que no van a ningún lado. El problema es que en esta reunión de Zoom participó la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, y el Ministro de Turismo y Cultura de la Provincia, Luis Maubecin. Como sabemos, si las iniciativas no tienen dirección o sentido común, naufragan inexorablemente. Hablar y encontrarse la razón por ser del mismo sector político no le soluciona nada a la comunidad. Hacer esto para felicitarse entre ellos nada más es una ridiculez.



Al final los únicos que hacen turismo son los funcionarios. Los viajes oficiales con viáticos (con fotos en sus cuentas de Facebook) es algo muy distinto a promocionar la actividad turística y cuidar a los empresarios que invirtieron y dedicaron toda su vida al turismo, hoy golpeados por la pandemia. Mientras tanto, las concejalas jugando en el Zoom. Hay que decir que también se mostraron en la pantalla el Intendente Guillermo Ferreyra, la diputada provincial Natalia Ponferrada, la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad de Capital, Inés Galíndez, el Secretario de Turismo de Valle Viejo, Marco Alessandro, la Secretaria de Turismo de Fiambalá, Yamila Quinteros, y otros ilustres en la materia. Son más los disertantes que el público (4).









Entre las que figuran en el acta de conformación de la Red Provincial de Concejalas del Frente de Todos se encuentran: Gabriela Ibáñez (capital), Belky Pennise (Valle Viejo), Susana Acosta (FME), Soledad Condorí (Santa María), Melisa Herrera (Recreo), María Laura Atencio (Andalgalá), Rosana Soloaga (Saujil), Florencia Casimiro (Tinogasta), Verónica Segura (FME), Julia del Valle Morales (Recreo), María Chaile (Tinogasta), Mariela Leiva (Fiambalá), Gabriela Sosa (San José-Santa María), Lorena Monroy (Santa María), Roxana Figueroa (Belén), Carmen Vergara (Aconquija), Viviana Atencio (Pomán), Daniela Flores (Aconquija), Andrea Lobo (Huillapima), Eugenia Carrizo (Huillapima).



Recordemos que el 2 de octubre de 2020 se creó la Red Provincial de Concejalas del Frente de Todos de Catamarca, un espacio virtual presentado como “una herramienta para dar a conocer problemáticas y propuestas, coordinar acciones” y “sentar las bases del crecimiento económico y social y perseguir el desarrollo de la justicia social”. De acuerdo al acta entonces, la pregunta es, si lo ven 4 personas (tal vez solo amigos) a quién dan a conocer la problemática. Y, lo que es más importante, cuáles son las propuestas y acciones que resultaron de tan notable encuentro. Repetimos la historia, por eso, no podía faltar en el escrito “sentar las bases” para confirmar que pasan los años y aún ni las bases están, justamente por estas iniciativas inservibles.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija