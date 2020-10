Rubén Manzi denunció persecuciones políticas en Valle Viejo

(Por Diego Nofal) El diputado nacional por Juntos por el Cambio, Rubén Manzi cargó con dureza contra la intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno a quién acusó de perseguir a los empleados municipales. El legislador nacional dijo que está realizando una investigación sobre los presuntos hostigamientos que sufren los empleados y determinar qué fue lo que ocurrió con los trabajadores.

A través de sus redes sociales, Manzi subió un video donde hace referencia a unas supuestas prácticas antidemocráticas y pidió al gobernador intervenir para cesar con las persecuciones políticas e ideológicas. De acuerdo a manifestado en su escrito, el legislador remarcó que la violencia institucional lleva bastante tiempo atormentando a los empleados municipales.

“Hace un tiempo con mi equipo escribimos un informe sobre violencia institucional en el NOA durante la cuarentena. Desgraciadamente hoy tengo que salir a denunciar un hecho de violencia institucional que está ocurriendo en la Municipalidad de Valle Viejo, son los casos son varios. El caso de Yessica Lencina, una empleada que hoy está sufriendo persecución por sus ideas política.

Por su parte, la joven también hizo un descargo. Allí contó los años que lleva trabajando en el municipio y cuándo comenzó a sufrir estos hechos. “Mi nombre es Yessica Lencina, soy empleada municipal en Valle Viejo desde el año 1999, me he desempeñado en distintas funciones administrativas. Además de tener funciones estuve a cargo la Dirección de Empleo y he tenido a cargo algunas jefaturas de departamento”.

La joven también remarcó que durante su estadía en el municipio pudo obtener un título: “me recibí de bibliotecaria en La Plata y hoy en día travieso una decisión particular. Se me pidió que vaya a hacer tareas de limpieza en una plaza, fueron motivaciones políticas, me han negado mi licencia anual”, fueron algunas de las situaciones que contó.

Al tanto de esta alarmante situación, el diputado de Juntos por el Cambio, Rubén Manzi hizo un pedido muy especial a la jefa comunal: “Pedimos a la intendenta de Valle Viejo revea su actitud e instamos a las autoridades de la provincia a desalentar estas medidas persecutorias e intimidatorias”, con el fin de que cada empleado pueda trabajar sin ser atacado por sus ideologías políticas.