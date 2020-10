De la mano de Lucía Corpacci tres diputados votarán el presupuesto 2021 que perjudica a Catamarca

(Por Diego Nofal) Los diputados nacionales catamarqueños comandados por la exgobernadora Lucía Corpacci votarán hoy el Presupuesto 2021. La ley de leyes no sólo es perjudicial para Catamarca sino para todo el interior del país. La norma estipula que entre Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se repartirán más de la mitad del presupuesto en obras públicas del país. Pero el oficialismo elegirá la disciplina partidaria y votará a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo.

Pero, para peor de males, Catamarca es una de las seis provincias más perjudicadas por el Gobierno Nacional en el reparto de fondos. Tal como se muestra en el gráfico de la Fundación Mediterránea, Catamarca está sexta en el ranking de las provincias con menor inversión directa per cápita. Tampoco percibirá ningún fondo adicional, como el de 50 mil millones que se quedará, mayormente, en Buenos Aires. Junto a Lucía Corpacci, los diputados que votarán este presupuesto abiertamente perjudicial para Catamarca son Silvana Micaela Ginocchio y Dante Edgardo López Rodríguez.

Por otra parte, los diputados que integran el Frente de Juntos por el Cambio, el radical Rubén Manzi y el exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, no adelantaron su voto. No obstante, se descuenta que se abstengan de votar, tal como lo hará todo el bloque. Según señalaron desde la oposición la abstención de los diputados servirá para no entorpecer el normal trámite legislativo del Presupuesto 2021.

Pese a las abstenciones de Juntos por el Cambio, se estima que el oficialismo avanzará en la media sanción. Los números preliminares o el “poroteo” como se conoce en la jerga de los cabilderos del Congreso, señalan que bloque de Frente de Todos cuenta con 116 diputados. Pero completarían los votos necesarios con el apoyo de los bloques Federal y de Unidad y Equidad para el Desarrollo que le aportarían 20 manos levantadas. No obstante no habrá festejos porque Martín Guzmán buscaba mostrar al Fondo Monetario Internacional la imagen de un plan económico consensuado, algo que no ocurrirá.

El presupuesto tiene cifras que son difíciles de digerir para cualquiera por poco que sepa. Según la previsión el dólar llegará a los $102,40 para diciembre del año próximo, si está hablando del oficial, implicaría una devaluación del 25%. Si habla del paralelo o del contado con liqui es lisa y llanamente una fantasía. La inflación según las previsiones retrocederá hasta el 29% algo difícil de cumplir, porque se espera una devaluación del 25%, pero además un recorte en los subsidios, lo que generará un alza en las tarifas de los servicios públicos. Las metas serán, al menos, muy difíciles de cumplir.