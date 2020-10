Peronismo rancio: mandan a periodistas a barrer las calles en Valle Viejo

No es noticia actual que varios periodistas trabajan para en la municipalidad de Valle Viejo. El problema actual radica en que por alguna causa o razón los intendentes toma represalias contra los trabajadores de los medios. Hace poco tomaron una de las peores acciones ya que mandaron a barrer a uno de ellos.

Uno de los trabajadores expresó su enfado en redes sociales. Fernando Rodriguez expresó “después de 15 años como periodista y 4 como Secretario Administrativo y mas de un año en la Escribanía Municipal de Valle Viejo, al área de barrido”. Esto no es lo indignante sino son sus razones. Las cuales tienen más que ver con lo político que la funcionalidad del municipio. Muchas de estas personas afectadas por los caprichos políticos están hace más de 10 años.

Fernando Rodríguez es un exfuncionario de prensa de la municipalidad de Valle Viejo. El hoy es castigado por la intendenta Susana Zenteno, la cual es una mujer que se creía que iba a venir a pacificar. Aunque sus acciones demuestran lo contrario. En definitiva repitió el mismo discurso de todos y los mismos vicios de todos los anteriores gobiernos

Un caso similar se dio en Pomán. Localidad en la que hace 21 años gobierna Francisco Gordillo. En la zona también hay un caso de un periodista que lo mandaron hacer de placero. De este modo se ven que los límites no están puestos. A los empleados públicos se someten a una lucha interminable. En esta queda exenta la Democracia ya que no hay aceptación de las opiniones diferentes y por ello toman decisiones que no están del todo bien.

La duda se inserta en que no se sabe que pasa con los sindicatos y los partidos políticos que están callados. Al igual que el colectivo de periodistas que no se manifiestan. Quizás muchos de ellos se callen por defender el puesto laboral que les da sustento . Aunque este silencio pueda ser tomado por los políticos como la posibilidad de ultrajar en los derechos y arbitrariedad absoluta.