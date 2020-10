Caso María Rivero: publican el listado de mercadería que nunca recibió

Semanas atrás se conoció el triste caso de María Rivero. Se trata de una dirigente que tenía a cargo el comedor Gauchito Gil, que reclamó mercadería que hacían figurar pero que no le entregaban para la gente. Tras peleas con diferentes funcionarios, Rivero decidió quemarse a la bonzo por toda la estresante situación. Ahora, se dio a conocer el infame listado de mercadería que nunca recibió.

Una usuaria de Facebook se hizo eco del caso María Rivero y publicó la planilla donde consta “la cantidad de mercadería que le entregaban la cual no es la que recibe”. Además, en la publicación se pregunta: “Figura 3 garrafas de 10k cuando María Rivero tiene cilindro. Por lo que me hago la pregunta ¿Quién y dónde estarán las garras que figuran? Todo poco serio señor gobernador”.

María Rivero denunció que en Desarrollo Social sobrefacturan y que la mercadería no llega a los comedores. Recordemos que la cartera está a cargo de Marcelo Rivera y hasta la fecha no realizó ningún sumario por lo ocurrido. La víctima dijo que se puso nerviosa porque notó la irregularidad y que el director Javier Marchetti en lugar de calmarla la incentivó a que se quemase a lo bonzo.

Además, la mujer quemada expresó que María Argerich, hija del ex diputado Hugo Argerich, no quiso recibirla y le bloqueó el teléfono. También denunció que Argerich está cometiendo serias irregularidades con la mercadería que se reparte en los comedores. “Mi reclamo fue porque me di cuenta que ella facturaba que me entregaba el doble de mercadería que yo jamás recibí”, escribió Rivero en su cuenta de Facebook.

Tras quemarse, María Rivero sigue viva a pesar de todo lo que sufrió. Estaba con pronóstico reservado y sus posibilidades de sobrevivir eran pocas. Actualmente se encuentra en silla de ruedas y sus cuerdas vocales no se han recuperado del todo. Además, se encuentra sorda de un oído porque se le reventó el tímpano. Los mismos médicos se encuentran sorprendidos porque la mujer logró recuperarse.