Los docentes catamarqueños tendrán la obligación de capacitarse en Educación Sexual Integral

La Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, le dio media sanción a un novedoso proyecto de que crea un programa permanente para la capacitación de los docentes en Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa de la Legislatura que lleva la rúbrica de la diputada Verónica Mercado señala en su articulado que la capacitación será obligatoria para el personal educativo en cada uno de los niveles del sistema.

Además los docentes que quieran concursar por un cargo deberán presentar las certificaciones emitidas por el Ministerio de Educación para dar cuenta de que realizaron la capacitación en ESI, además el proyecto abarca tanto al sistema educativo de gestión pública o privada. Lo que ya generó algunos encontronazos con padres y directores de establecimientos educativos.

En ese marco la integrante de la Cámara de Diputados autora del proyecto señaló que en la actualidad no debería permitirse que haya maestros o profesores al frente de un curso que no hayan obtenido la debida formación en esta temática. “No todo el sistema educativo accedió, sea por decisión propia o porque el Estado no le dio la facilidad, a obtener la capacitación en la ESI”, señaló la diputada provincial.

Además, la legisladora sostuvo que la ley, que será tratada la próxima semana en la Senado provincial “está hecha para para ser cumplida y si se la vulnera existe en esto una responsabilidad tanto del Estado como del ciudadano; el primero porque debe velar por el bien común y el segundo porque debe ceder su interés particular para el desarrollo de una sociedad de la que es parte”.

En su alocución en la Cámara la legisladora remarcó los cinco ejes de la ESI: “Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la efectividad, el reconocimiento pleno de los derechos como niños, niñas y adolescentes y cuidar el cuerpo y la salud”. “El proyecto viene a llenar un espacio en el sistema legal” dijo, detallando la responsabilidad del Estado de ejecutar acciones concretas para la implementación de lo establecido en la ley.