Una segunda persona habría fallecido de Covid-19 en Catamarca

Esta mañana, el COE de la provincia informó el deceso de una paciente mayor de 90 años por Covid-19. El hecho habría ocurrido el pasado martes 20, en una clínica privada de la Capital. Según se supo, la mujer había ingresado días atrás con otra patología ya diagnosticada. Pero, tras realizarle análisis post-morten se confirmó el positivo por coronavirus.

Cabe destacar que esta última información todavía no está del todo confirmada. Esto es porque el Ministerio de Salud de la provincia se encuentra investigando lo que sería la segunda muerte por Covid-19. Una fuente cercana de la cartera explicó que “oficialmente no tienen ninguna información del sanatorio. El Sistema Nacional donde se cargan los test no estaría esta segunda paciente”.

El primer fallecido por Covid-19 en la provincia se registró el pasado domingo 18 de octubre. Se trataba de un hombre de 42 años que ingresó al Hospital Malbrán tras haber dado positivo. Este paciente se había realizado un PCR, que fue procesado por el Laboratorio Central del Ministerio. Todavía resta confirmar si la mujer de 90 años sería el segundo caso en Catamarca.

Casos de Covid-19 en la provincia

En la jornada de este jueves, se dio un récord absoluto de casos en un mismo día en el territorio. El COE aclaró que hasta las 22 se detectaron 97 nuevos infectados de coronavirus en el territorio catamarqueño. El total acumulado de positivos asciende a 789. De los 97 casos positivos detectados hoy, 92 fueron confirmados por test PCR procesados por el Laboratorio Central.

Los infectados de coronavirus corresponden a Capital (82), Valle Viejo (5), Fray Mamerto Esquiú (3), Capayán (3 del Conglomerado Servicio Penitenciario), Tinogasta (2), Andalgalá (1) y La Paz (1). De los casos detectados hoy, 60 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados de coronavirus, 1 es contagios por conglomerado y 36 son por circulación comunitaria.