La ministra de Minería habló con diputados sobre el Código Minero

El pasado jueves, la ministra de Minería, Fernanda Ávila, se reunió con la comisión de Legislación General para hablar sobre la reforma del Código Minero. Esta iniciativa fue remitida por el Ejecutivo a la Cámara baja para su análisis. En la reunión, los diputados realizaron diversas consultas sobre las modificaciones introducidas. La oposición cuestionó el cambio en la autoridad minera.

La ministra de Minería destacó que las modificaciones en el proyecto “van a adecuar al mismo con las realidades vigentes. Se tratará mediante la modernización y sistemas digitales darle mayor transparencia a lo público”. De esta manera, la gente podrá “tener el acceso a la información respecto a cómo se está utilizando e invierten los recursos de la provincia“, señaló Ávila.

Aunque, desde la oposición cuestionaron ciertos puntos. El diputado Luis Lobo Vergara manifestó que “hicimos algunas observaciones sobre la decisión de cambiar la autoridad minera administrativa”. “Argumentaron que el modelo se acerca al de San Juan, aunque también reconocieron que su Constitución no es la misma que la de Catamarca“, indicó el legislador.

Además, Lobo agregó que “hay un serio cuestionamiento con respecto a que la autoridad administrativa sea la misma que la autoridad política. Quedaron en enviar documentación y fallos que justificaban el proyecto de ley; vamos a estar atentos”. Además, Lobo comentó que la ministra de Minería, quien concurrió acompañada por abogados del Ministerio, reveló que hay 2.000 minas vacantes.

Por último, el diputado manifestó que Ávila no pudo justificar la decisión de modificar el Código de Procedimientos Mineros. “El cambio de modelo no responde a que la ley vigente tenga defectos de funcionamiento sino a una falta de coordinación. Por eso, expresamos que corresponde responsabilizar al funcionario de turno y no modificar la ley”, puntualizó.