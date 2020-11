Defensa del Consumidor busca poner freno a los comercios infractores

En lo que va del año Defensa del Consumidor llegó a realizar mas de 600 inspecciones donde debieron efectuar 130 multas por infracciones. Los casos mas comunes de infracción están ligados la falta de cumplimiento en compras y contrataciones de bienes, como también incumpliendo en las normas de cobro por tarjeta. El organismo se encuentran en proceso de hacerles conocer a los comerciantes todas las normas para evitar errores futuros.

La directora de Defensa del Consumidor, Florencia Agüero Birocco, en dialogo con medios locales expresó su preocupación y desmintió el hecho de que se crea que el organismo sea un medio recaudador. En esta línea expresó: “Queremos que los comerciantes sepan que no nos interesa la multa sino que cumplan la normativa.” Además resaltó: “lo que buscamos es que no se perjudique a los consumidores, entonces seguiremos haciendo multas sino no cumplen”.

Además, la representante de Defensa del Consumidor habló sobre diferentes acciones para mejorar los hábitos de los comerciantes. En este marco se informó que el 11 de noviembre habrá una capacitación de Lealtad Comercial. En ella explicarán la normativa básica que deben cumplir todos los comerciantes. Esta iniciativa surge de la inquietud que se presenta cuando un inspector visita el local y los trabajadores dicen no conocer las regulaciones.

Nuevos abogados

Por ultimo, se informó que se han agregado 10 nuevos abogados al equipo de Defensa del consumidor. Los mismos se presentaran con el objetivo de ayudar a agilizar las resoluciones que tienen pendiente,. De esta manera se va allegar a conformar un equipo mucho mas afectivo y con mejores resultados. Esto fue posible mediante un convenio con la Cámara de Senadores de la Provincia.

El mismo fue firmado por el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; la directora de Defensa del Consumidor, Florencia Agüero Birocco. Además fue acompañado por Lucas Póliche, secretario de Administración del Senado en representación del vicegobernador Rubén Dusso, y Emmanuel Olmos, el jefe del Cuerpo de Letrados del Senado.