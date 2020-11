Horóscopo: ¿Qué te deparan los astros para esta semana?

Aries y Tauro

En cuanto al amor, según el horóscopo, ambos deberán mantenerse tranquilos. En cuanto a Aries particularmente deberá evitar la confrontación, la calma y la paz será fundamental. En cuanto a Tauro, todo dependerá de como se posicione al iniciar una conversación. Respecto al trabajo Aries tendrá que aprender a adaptarse a constantes cambios y asique deberá aggiornarse para poder comenzar a sacar conclusiones mas claras. En este sentido Tauro deberá empezar las cosas desde el principio y no las dejarlas a medias, como otras veces.

Géminis y Cáncer

Géminis en el amor deberá expresar lo que siente sinceramente, hoy no tendrá mas vueltas que ir con la verdad. En cuanto a Cáncer deberá tener las cosas claras y no darle tantas vueltas a las mismas. Si el sentimiento se presenta deberás hacerlo. En el trabajo Cáncer deberás aprender a postergar. El horóscopo dice que quizás hoy no sea el día ideal para hacer todo eso que estabas planeando hacer. Géminis hoy notarás que si fluyes con lo que sientes, todo será mucho más fácil.

Leo y Virgo

En cuanto a Leo en el amor se recomienda que quizás es momento de soltar lagunas relaciones que solo saquen tu lado reaccionario. La fortuna podría acompañarte tras estos cambios. Virgo deberá tener las cosas mucho mas claras. El horóscopo afirma que deberás recordar que es lo que te unió a tu pareja en algún momento y abrazarlo. En el trabajo Virgo todo lo que emprendas será mucho mas fácil si se le incluye una buena dosis de constancia y formalidad. Mientras tanto Leo tendrá un día ideal en este campo, confía en tu creatividad.

Libra y Escorpio

Hoy los aspectos no son favorables para el entendimiento. Libra deberá dejar todos los problemas graves o cuestiones finas del amor para otro día. Lo ideal sería mantener distancia para evitar malos entendidos. Por el contrario Escorpio deberá dar unos giros abruptos para mantener los lazos con esa persona significativa. En el campo del trabajo el horóscopo tiene mucho para ambos.

Escorpio, es fundamental que hoy emprendas la búsqueda de acuerdos favorables para todos. Libra, tu gran precisión a la hora de expresarte y de comunicar, será de gran ayuda pero no lo único que precisarás. Es necesario poner mucha atención y consciencia en todo lo que harás.

Piscis y Acuario

Acuario deberá aplicar el ejercicio de pensar en las cosas que en algún momento lo unieron con su pareja. En el amor muchas veces hay que recordarse a uno mismo porque esta donde esta. Piscis por su parte deberá enfocarse en la sintonía con su pareja, todo ira muy bien pero ambos deben estar en una misma línea. En el trabajo para piscis lo importante será ser una persona práctica y emplear el tiempo preciso para cada acción. En cuanto a acuario, deberá dejarse llevar por su percepción y su gran compromiso para cumplir objetivos.

Sagitario y Capricornio

La energía en el amor es más tranquila y le permitirá discernir qué es lo que le conviene a Sagitario. Capricornio, sus sentimientos serán mas que necesarios para poder descubrir que camino tomar en tu relación y entender como amoldarte mejor. En trabajo, capricornio deberá tener muy en claro que todos los resultados dependen de si. Según el horóscopo deberá tener el ánimo alto. Por otra parte Sagitario, tendrá que mantener una constancia y serenidad si quieres grandes resultados. Las cosas pocas veces llegan por si solas.