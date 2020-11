El Covid-19 también en el Hotel Amerian

La semana pasada llegó un médico a Catamarca para operar en una clínica privada. Se hospedó en el Hotel Amerian. Sucedió que después el profesional dio positivo para Covid-19 por lo que los empresarios dueños del Hotel advirtieron al personal que había mantenido contacto con el doctor y les pidieron absoluta reserva, lo grave es que se desentendieron de la cuarentena de los empleados. No se aislaron en el Amerian, los enviaron a su casa donde no tienen las condiciones para resguardar la familia. También peregrinaron por el hisopado.

El médico portador de virus sería de apellido Palazo, un profesional que se desempeñó muchos años en Buenos Aires pero que reside actualmente en Jujuy. Por un convenio, el médico operó en una clínica privada en SFVC y en su paso trajo el virus, lo que se conoció después, cuando se fue. En su fugaz estadía, el doctor trató con personal sanitario y circunstanciales trabajadores del hotel que luego padecieron las consecuencias.

Lo curioso es que se ocultó la información. Lo indignante es el trato al personal del hotel, como si fuera solo un problema de ellos y no de la patronal también. Hay quienes afirman que los Jalil tienen acciones en el Amerian. El personal podría haber hecho la cuarentena en el hotel pero los avisaron cuando salieron del trabajo para que no vuelvan. En el domicilio hay que tener estructura y elementos independientes para no contagiar a la familia, casi como otra casa disponible para autoaislarse. Asimismo, hubo quejas por omisión y demora del COE.

La explosión de casos está poniendo en jaque los espacios y las gestiones oficiales para contener la situación sanitaria en la provincia. Hay muchos reclamos por los controles y reiterados pedidos por hisopados pero nadie atiende el teléfono o responden con burocracia. El llamado en calidad de urgente de los vecinos no tiene la misma correspondencia lo que genera malestar y preocupación social respecto a la verdad sobre el Covid-19 en Catamarca.

Así que, por un lado está el caso de coronavirus disimulado o tapado, y por otro, la situación de los empleados del Hotel Amerian que quedaron a su suerte con el agravante de que exponen a su familia. Es por esto, que los trabajadores se comunicaron con El Aconquija. Mientras tanto UTHGRA está ausente en casi todas las situaciones que comprometen al laburante gastronómico y hotelero. El gremio no se involucra y controla a otros grupos económicos pequeños, menos a estos monstruos de enorme capital. Finalmente estaba pendiente el hisopado a los trabajadores del Amerian como así también al grupo familiar para descartar Covid-19.