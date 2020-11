Hoteles que trabajan con obras sociales sin contención para el personal

La situación de los hoteles que reciben personas para hacer la cuarentena pone en riesgo al personal que trabaja en estos centros de aislamiento, evidentemente sin un plan B. Hay incluso hoteles que trabajan con obras sociales pero que no tienen la logística para contener a las personas que prestan servicio en estos lugares. Si el COE no contesta, esos trabajadores quedan esperando sin poder volver a sus hogares y sin respuesta sobre el hisopado. Agregamos que el pago también es miserable e incluso se hace con un atraso importante.



Son varios los hoteles que están cumpliendo esta función de aislar. Sin embargo, no es solo facturarle al Gobierno o las obras sociales. También se debe prever la manera de contener al personal y darle solución atenta a que muchos de esos casos dan positivo para covid-19. La semana pasada un hotel ubicado en calle Caseros que trabaja con OSEP y OSPRERA tuvo hospedado a personas con covid-19 y el personal luego quedó sin poder volver a sus domicilios.



El drama de esta gente es que son turnos largos que, si se le suma una cuarentena sin respuesta del COE para descartar coronavirus, permanecen en la incertidumbre total. Es personal que está muy expuesto o cerca del virus en cuanto a que a esos hoteles van también pacientes con problemas crónicos. En este esquema de pandemia, los controles oficiales parecen diluirse dejando a los más vulnerables a la deriva.



El Aconquija relató un caso similar en el Amerian donde el personal que tuvo contacto con un médico positivo covid-19. Este fue relegado a su casa para cumplir con la cuarentena sin que ellos tengan las condiciones físicas y los elementos para cumplir con ese requisito sanitario. Como resultado de la medida empresarial, el contacto del trabajador con los integrantes de su propia familia obliga a hisopar a todos.



El oficialismo le endilgó la explosión de casos al Día de la Madre, no sospechaban que habilitar los festejos podía derivar en una multiplicación del virus. De manera que la sociedad es responsable, pero el COE no puede desentenderse o lavarse las manos. La preocupación de la sociedad pasa por el mecanismo o logística e incluso infraestructura para lidiar con el problema sanitario. Si la Provincia colapsa en este contexto, no se les puede pedir mucho a los empresarios. O mejor dicho, no se puede esperar otra cosa de los hoteleros.