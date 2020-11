Ginés González García habló sobre la compra de vacunas rusas

Ginés González García respaldó al presidente tras el anuncio de la compra de 10 millones de vacunas rusas. Tras este anuncio, el ministro de Salud aclaró que el acuerdo “todavía no está terminado”, en comunicación con medios nacionales. Durante la jornada ambos aseguraron que el aunque el acuerdo no está firmado se va a llevar a cabo. Además, se informó que no será la única vacuna que se comprará.

Ayer Alberto Fernández informó que la Argentina puede estar en condiciones de recibir entre diciembre y enero 10 millones de vacunas “Sputnik V”. Las mismas son desarrolladas por Rusia contra la finalidad de combatir el virus del Covid-19, y que cada inmunización está compuesta por dos dosis. Ante esto Ginés González García señaló que el objetivo es “vacunar a más de la mitad de la población”.

En esa línea comentó que en las negociaciones con cada farmacéutica se tiene cuenta “cuándo va a estar disponible, cuántas y el precio”. Además, Ginés González García aseguró que la principal ventaja de la vacuna desarrollada por Rusia es la cantidad de dosis que están en tratativas. En cuanto a esto subrayó: “nosotros teníamos en el esquema la llegada de vacunas en diciembre pero en pequeñas cantidades”.

Según lo que explicó el ministro de Salud una vez confirmada la recepción de las vacunas se deberá enfrentar el “desafío de la vacunación”. En este sentido Ginés González García comentó que se está trabajando de manera federal para programar el plan de acción. El lunes por la noche en diálogo con el periodista Luis Novaresio sostuvo firmemente que la división de dosis será equitativa respecto a todo el territorio nacional.

Las otras vacunas en cuestión

“Estamos trabajando con todos los proveedores y con todos los pasos de registro de la vacuna”, manifestó Ginés González García. Por lo tanto expresó que la vacuna rusa ya concreto su primera y segunda fase, ante lo cual ya está transitando su tercer etapa de testeo en 42 mil personas. Pero el ministro aseguró que también llegarán dosis de otras farmacéuticas, en menor cantidad, entre diciembre y marzo del próximo año.