Aislado pide casa con TV y señal de telefonía, más resarcimiento económico

“Pido que las autoridades se hagan cargo de las pérdidas económicas, mía, de mi familia y de mi compañero. Quiero comodidades. Que traigan una antena para tener señal para comunicarme con mi familia. No tengo una p… televisión en la cabaña para ver un noticiero e informarme de algo. Estoy aislado del mundo”, dijo Julio Contreras, camionero aislado en las cabañas de la municipalidad de Andalgalá.

El camionero aislado asegura que fue abandonado a su suerte y le apunta al COE andalgalense y a la municipalidad que conduce Eduardo Córdoba. Contreras dijo que el segundo hisopado se hará a los 14 días como lo manda el protocolo. El comerciante manifestó que mandó otro mensaje al COE preguntado si le podían alquilar una casa para tener un poco más de comodidad, estar más tranquilo con mejor señal de teléfono y no contestaron. Recordó que él dio negativo y su compañero positivo y que no pudo conseguir que los pongan en cabañas separadas.

“Soy una persona de riesgo, soy diabético, tengo obesidad. Nunca me llamaron para preguntarme si me siento bien. Totalmente abandonado. Mi familia también está aislada pero no le hicieron el hisopado, no le tomaron la temperatura tampoco, el COE no les contesta el teléfono. Es una falta de humanidad y profesionalismo”, denunció Contreras en Radio 10 al tiempo que agregó que está utilizando lo que tiene en el camión, como jabón, detergente y otros productos de limpieza.

“Desde el jueves no recogen la basura en las cabañas municipales. Yo soy responsable y la tengo pero se la puede llevar algún perro”, expresó el camionero añadiendo que mandaron a la funcionaria municipal María Pía de Turismo, “se ve que no hay personal idóneo para esta situación o no coordinan”. En este sentido sostuvo: “Deberían ver las prioridades que hoy tienen y las que se vienen”, en alusión a la inversión millonaria que se hará en la plaza principal de Andalgalá.

“Dentro de la cabaña cero señal para teléfono, no tenemos tele. Psicológicamente ya estoy mal, estoy nervioso, me voy a poner más nervioso y esto puede terminar mal. Ingresé hace 7 días. El jueves pasado me hicieron los primeros análisis. El segundo hisopado será esta semana. La policía tiene la orden de que no nos movamos a 10 metros de las cabañas, no podemos andar por todo el parque porque por ahí decían que jugábamos a la pelota, eso es mentira”, cerró el aislado.