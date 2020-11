Capital: en manada abusaron sexualmente de a una menor 13 años

El hecho se cometió en el domicilio de la víctima en la zona norte de la capital catamarqueña. La madre de la niña de 13 años denunció, en la madrugada del día de ayer, que tres vecinos abusaron sexualmente de su hija. Actualmente la Justicia Penal Juvenil se encuentra trabajando sobre el caso, ya que dos de los acusados serían menores de edad. El fiscal penal juvenil, Guillermo Narváez, esta frente a la investigación.

La menor de 13 años de edad se encontraba tomando mates con sus vecinos en la vereda de su casa de la capital catamarqueña. Con los mismos compartía un vínculo de años por la proximidad de sus viviendas. Sin embargo, cuando la madre se fue a dormir, los acusados abusaron sexualmente de la víctima y la forzaron para que no pueda pedir auxilio. Tras esto, amenazaron a la joven para que no contara lo sucedido.

Según lo reportado por fuentes judiciales los hechos sucedieron en la casa de la víctima el domingo por la noche. La madre tomó conocimiento ayer y de manera inmediata presentó la denuncia en la Unidad Penal N° 8. Tras esto se han realizado allanamientos, pero todavía los acusados están libres y no han sido detenidos, pese a las agresiones que le vienen realizando a la familia de la menor de edad.

La violencia hacia la familia de la víctima

Tras lo sucedido la familia de la menor decidió hacer pública la denuncia como forma de resguardo y para generar presión sobre la justicia local. Se autoconvocaron a una manifestación con pancartas en Terebintos y Choya, en la zona norte de la capital. Durante el hecho la familia recibió piedrazos, insultos y burlas, e incluso intentaron quemar la casa de la víctima.

Mientras todo esto sucedía los efectivos policiales de la Comisaría Seccional Octava de Capital, estaban detenidos en frente pero no intervinieron en la situación. La madre de la víctima declaró: “Queremos que la Justicia intervenga como es debido, si no será una tortura y violación constante estar en este barrio a merced de lo que puedan hacernos”. En este sentido la familia no sabe como harán para vivir teniendo a los acusados sueltos al lado de su casa.