El hospital parado por la pandemia, las clínicas hacen presupuesto y te operan

Los lectores de El Aconquija se comunicaron para comentar que los turnos en el hospital público se suspendieron por la pandemia hasta diciembre (volver a solicitar turno en esa fecha) pero la misma operación o especialidad se atiene hoy en el sector público donde sin ningún problema se le hizo un presupuesto rápido. El coronavirus desplazó otras enfermedades pero solo de los hospitales, no de las clínicas privadas, lo que conlleva al menos la pregunta sobre la salud como un derecho de todos los catamarqueños.



Esos sistemas online vigentes en pandemia no permiten verle la cara a nadie, la respuesta burocrática no tiene una persona que escuche y se ponga una mano en el corazón para entender que se trata de un problema de salud de un hijo, una madre o una abuela. La contestación oficial despersonalizada no contempla lágrimas ni desesperación, se limita a decir que no hay turnos en los hospitales y punto.



Hecho el trámite inútil en el sector público, sin respuesta y pateados con una “buena excusa”, las personas se dirigen al ámbito privado dónde al parecer no existe el coronavirus o existe a la par, conviviendo con otras enfermedades. De manera que ahí no hay que suspender nada, solo tenemos que ver los números, el valor o importe a pagar para que se realice la intervención quirúrgica o la atención del especialista. No es una cuestión de pandemia sino de plata.



Una mujer se comunicó con el Hospital San Juan Bautista (ver imagen) y le contestaron que no había turno para todo el mes de noviembre y que estaba todo suspendido. Esta persona desesperada afirma que precisa de una cirugía y que por sugerencia de un profesional fue a pedir presupuesto para hacerla de la manera “particular”. Por supuesto, los montos son inaccesibles, la operación por un lado y los análisis pre quirúrgicos por otro. Ahí no fían.



“Lo curioso es que en el hospital público suspenden cirugías y tratamiento, en el sector privado no, porque, en el Sanatorio Pasteur me hicieron el presupuesto de la operación sin mencionar o poner de excusa la pandemia, ni los casos positivos que hay en la provincia. Es como que los ricos o gente de buena posición sí pueden acceder a la salud, los otros, los pobres que no llegan a fin de mes no pueden acceder, pretender estar sanos o curarse”.