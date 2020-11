Ginés González García: “Tenemos acuerdos por varias vacunas”

En la jornada de este lunes, el presidente de la nación anunció que Argentina le había comprado 25 millones de vacunas a Rusia contra el coronavirus. Esto generó diversas opiniones, y algunas fueron críticas hacia el origen de este fármaco. En este contexto, el ministro de Salud de la nación, Ginés González García, afirmó que la idea es “masificar de manera temprana la vacunación”.

El Intransigente informó que Gines González García aseguró: “Nosotros queremos masificar de entrada la vacunación. De manera temprana con el objetivo de bajar la circulación y la mortalidad”. Con respecto a las negociaciones con los distintos desarrolladores de vacunas, aclaró que siempre se fue “priorizando la transferencia de tecnología. Esto lo hemos acordado con el laboratorio AstraZeneca. Fundamentalmente haciendo hincapié en cuándo creen que tendrán la vacuna disponible, cuántas vacunas podrán proveer y a qué precio”.

Además de las negociaciones bilaterales para la adquisición temprana de las vacunas contra el COVID que resulten aprobadas por los organismos de regulación internacional y la ANMAT, la estrategia del Gobierno argentino incluye la participación en el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Esto es para el acceso equitativo a estos insumos, según explicó la cartera sanitaria a través de un comunicado.

En esta línea, Ginés González García, que estuvo acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que “ya hemos pagado por 9 millones de vacunas a través de COVAX. Las tendríamos disponibles en el mes de febrero” para sumar a las otras vacunas que se adquirirán directamente de los laboratorios. De esta forma, aclaró que por “este escenario mundial, va a ser un mix de vacunas. Ningún productor va a tener la capacidad de producir todas las vacunas necesarias”.

“Como aún no sabemos cuáles van a ser aprobadas, tenemos que asegurarnos distintas opciones. Esto es para no quedarnos con alguna incapacidad vinculada a la demora de aprobación”, advirtió el funcionario. Según informaron desde Salud, hay avances concretos en distintos acuerdos por la vacuna contra el coronavirus. Ginés González García dijo que quiere “masificar de manera temprana la vacunación” con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y el laboratorio productor de la vacuna Sputnik V, pero aún no se encuentran firmados, ya que está pendiente la promulgación de la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19.