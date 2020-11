Un funcionario provincial salió sorteado por segunda vez en un plan de viviendas

En el marco de la entrega de viviendas en Valle Chico, se ha detectado que el funcionario provincial, Héctor Javier Marchetti, ha sido adjudicado por segunda vez en este tipo de sorteos. Se trata de un miembro del Ministerio de Desarrollo Social. Este mismo ya ha sido beneficiado por el Programa para Solteros y ahora, nuevamente, por este otro. Este hecho roza lo increíble, ya que familias pasan años a la espera y muchas veces no reciben ni tan solo una respuesta.

Hoy se va a hacer entrega de 20 viviendas en el Complejo Habitacional de Valle Chico. 19 familias han salido sorteadas por primera vez y muchas después de años podrán acceder a una vivienda digna por primera vez. Hay una vivienda en cuestión que ira para el funcionario Marchetti. Esto hace dudar la transparencia con la que se jacta el gobierno provincial de turno.

Cabe destacar, antes de ahondar en los hechos, el déficit habitacional que presenta la provincia de Catamarca. Esta problemática se ha acumulado durante años y durante la gestión anterior se ha estancado. En el último tiempo se han desplegado incontables acciones para palear la situación por la que están pasando miles de ciudadanos y una de esas acciones son los programas mencionados anteriormente. Los cuales, entre sus fundamentos se priorizan a “personas de extrema vulnerabilidad”.





Por lo tanto surgen diferentes interrogantes ante la suerte del funcionario provincial. En primer lugar es inentendible como entre los requisitos no se expresa que una misma persona o familia no pueda salir sorteada dos veces. Ya que, estos programas buscan que las personas logren un nivel de vida digno, no enriquecerlas. Otra de las cosas que esto trae a colación todo esto es la cuestión de la suerte. ¿Realmente se trata de eso? o ¿estamos hablando de una ayuda o acomodo de papeles desde adentro?

Caso María Rivero

Por otra parte, el funcionario provincial, Héctor Javier Marchetti, se ha visto implicado en el caso de María Rivero. La mujer denunció que en Desarrollo Social sobrefacturan y que la mercadería nunca llega a los comedores. La víctima declaró que cuando fue a hacer notas la irregularidad, el funcionario en lugar de calmarla la incentivó a que se quemase a lo bonzo.