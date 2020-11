“Me dió gracia lo mal que lo hiciste”: Moria Casán se burló de Charlotte Caniggia

Los enfrentamientos en el Cantando 2020 ya son un clásico. En la noche de ayer Charlotte Caniggia fue la protagonista junto con Moria Casán de un picante ida y vuelta. La hermana de Alex Caniggia no dudó en hacer visible que La One se burló de ella mientras cantaba con su compañero Alejandro Gallego. Por su parte, la otra jurado, Karina La Princesita se mostró expectante en dicho enfrentamiento.

El conductor Ángel de Brito le consultó a la hija de Mariana Nannis qué le pasaba. “nada… les vi las caras a todos, se reían de mí… Moria hacía gestos”, respondió Charlotte. Ni lenta ni perezosa, la jurado le dijo que no podía creer que mientras cante la mire a ella. La rubia se defendió, aclarando que mientras canta ella mira a todos. “Muy mal mi amor… sos una amateur… tenés que mirar al público, a la cámara… no puedo creer… me hizo gracia lo mal que lo hiciste”, sentenció con su lengua karateka.

Desde hace un tiempo los hermanos Caniggia no se callan nada. Cabe recordar que Alex tuvo un fuerte enfrentamiento con el jurado Oscar Mediavilla, quien le había dicho “No es por ser pacato pero estamos en el prime time no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango porque todo es al pedo. Eso no te hace mas vivo, eso te hace mas tonto” “trata de respetar que hay chicos”.

El hijo del pájaro Caniggia lo cruzó, diciéndole que lo que le decía le entraba por un oído y le salía por el otro. La pareja de Patricia Sosa se mostró ofuscado y exclamó: “¿Queres que te diga la verdad? Sos un marmota… Vos no sos nada”. Tras este fuerte ida y vuelta, Oscar Mediavilla puntuó con un cero a la pareja y así fue que obtuvieron el puntaje más bajo, con un 11 en total.

Tras el escándalo, Alex Caniggia renunció y su hermana se encontró ausente tras contagiarse de coronavirus. En su regreso, habló de lo sucedido y fue contundente con su postura “No creo que se mezcle, somos adultos ¿no? Somos personas distintas. Hablando en serio, yo estaba un poco molesta por el tema, no me gustó el trato, y bueno… no me gustan las peleas y el circo barato, no me gusta. Yo no me sumo, y Oscar es adulto, no creo que se sume”.