Prorroga para los taxistas

Fueron varias las semanas de reclamos de los taxistas y remiseros. Pero por fin lograron un acuerdo con autoridades de la Municipalidad de la Capital. La misma consiste en la extensión de prórroga para que los más de 900 trabajadores del volante en Capital puedan circular con la documentación en regla. De este modo evitar multas y secuestros de los vehículos.

Según informaron el acuerdo indica la extensión de prórroga será por 30 días. También pudieron avanzar para que en los días sábados sean exclusivos para que el sector tenga mayores posibilidades de hacer los trámites. Entre ellos el carnet de conducir en el Centro de Emisión de Licencias.

El acuerdo llegó tras un encuentro entre la secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, el secretario de Gobierno de la comuna, Fernando Monguillot, y los principales referentes del sector que conglomera a los taxistas y remiseros, Walter Brizuela contó que fue una reunión fructífera ya que lograron avanzar en los puntos que por nota habían solicitado semanas atrás.

También que pudieron explicar las razones del porqué no contaban con documentación correspondiente. A su vez dijo no justificar a quienes tuvieron la posibilidad de estar en regla y no lo hicieron. Explicó que los plazos serán puntuales y exclusivos para el sector por 30 días. Del mismo modo, consideró que sus pares deben cumplir con los trámites porque será la última prórroga del año.

Finalmente, Brizuela contó que desde la comuna se comprometieron no solo a controlar los autos “boleteros”, sino también a quienes vienen del departamento Valle Viejo o Fray Mamerto Esquiú a trabajar en la Capital. Estos son quienes vienen generando competencia desleal en momento en que bajaron su recaudación.