Guido Kaczka quedó abriendo la boca al ver el baile de Mica Viciconte

Como ya es de costumbre Mica Viciconte se hizo presente en el programa de Guido Kaczka. Esta vez con una coreografía que dejó a más de uno abriendo la boca, no solo por la performance en el baile y el particular despliegue en la pista de la mujer de Fabián Cubero, sino también por el vestuario para el infarto que lució durante su coreografía, que dejó al conductor de Bienvenidos a Bordo impactado, a tal punto que no pudo disimularlo.

La ex participante de Combate, fue de menor a mayor, comenzó interpretando a una de las paquitas de Xuxa, baile que dejó un poco desconcertado a los veinteañeros, ya que no sabían de que se trataba el vestuario ni quien era Xuxa. Todo lo contrarío generó en los adultos un poco mayores, quienes inevitablemente habrán recordado las tardes viendo en la televisión los famosos bailes de la conductora brasileña en la década de los noventa.

Hasta ahí todo marchaba normal, pero llegó el momento de presentar su segundo número. Ni bien se hizo presente en escena el conductor exclamó: “Uy no, pará… No te lo puedo creer, pará. Mica Viciconte me ha quitado el aliento, señor locutor. Además, me lo imagino de Batman a (Fabián) Cubero… En su batimóvil , no lo puedo creer. Va a venir Cubero a bailar también eh, con su traje de Batman…”, exclamó Guido Kaczka sorprendido.

Para su presentación Mica eligió un atuendo de cuero, pegado al cuerpo, con unos zapatos negros, taco alto y una máscara que apenas dejaba ver su rostro, además un látigo que supo usar en los momentos justos acompañando a sus movimientos. La canción que eligió es la conocida pieza musical de Chenoa, Gatubela, : “Y puedo ser, una linda gatita auh, miau…Araño con cariño”, dice la canción que eligió la deportista.

Antes de culminar la pieza musical, Guido no dejó pasar la oportunidad y lo invitó a sumarse a la pista de baile a Hernan Drago: “Hernan, sumate, ¿Te animás?, dale Hernan”, insisttó el conductor ante la aprobación del modelo que asentía con su cabeza pero no se animó, o quizá tardo mucho pensando y cuando se quiso decidir, la coreo ya había llegado a su fin, ante los aplausos y aprobación de todos los presentes.