Mica Viciconte hechó a Cubero de su casa

Con el buen sentido del humor que la caracteriza, la panelista contó un episodio que sucedió al poco tiempo de conocer a “Poroto”. Toda pareja tiene problemas, conflictos y altibajos, Mica Viciconte y Fabián Cubero no son la excepción, así lo dejó en claro la ex participante de Combate, cuando, en el programa Pampita Online, contó un episodio que nunca antes lo había revelado en público y sorprendió a la conductora y a los televidentes.

La pareja del futbolista, aclara que hoy por hoy todo marcha más que bien. No es de sorprender, ya que para muchos, es una de las parejas más querida de la farándula. Mica cuenta que al principio todo iba viento en popa, a tal punto que llegó a confiar demasiado el futbolista de Vélez y no dudo en una ocasión, darles las llaves de su departamento; hasta ahí todo más que bien, pero posteriormente sucedió algo que no le cerró nada:

“Una vez hizo una sorpresa que a mí no me gustó y, por supuesto, se lo dije. Yo vivía sola, le di las llaves de mi departamento, confié en él desde el primer momento, por si tenía que entrar, que no pasaba nada… pero igual avisame”, revelóla rubia, ofuscada por el exceso de confianza que tuvo Poroto un día que quiso sorprenderla pero no le salió nada bien la jugada, ya que provocó el enojo de Mica, que no le tembló el pulso para hacérselo saber en el momento.

“Cayó de sorpresa con un ramo de flores a mi departamento, yo obviamente no sabía absolutamente nada, como iba a saber si no me avisó y el ramo de flores fue como diciendo…”, haciendo un gesto de invitarlo a irse, y continuó su relato: “Sentí que me invadió, no me gustó. Es diferente si vivimos juntos, que si cae y no me avisa está todo bien”, continuó su relato la panelista ante la mirada atenta de sus compañeros.

Entre la risa y el desconcierto de la panelista prosiguió con su relato: “Que me abran la puerta mientras estoy en mi departamento me descolocó, no me gustó. Le dije que no me gustó, que la próxima vez me avise”, explicaba Mica cuando la interrumpió Pampita: “¿Se pudo quedar o lo despachaste?”,preguntó la modelo y Mica contestó: “No me acuerdo si fue esa vez que lo eché. No me gustan las sorpresas. Mirá si estaba con amigas. El gesto es divino pero no estaba preparada”, concluyó