Nuevo romance de Nicole Neumann

Esta semana trascendió la noticia del posible romance de Nicole Neumann con un reconocido empresario de nuestro país, se trataría de Gastón Marquevich, un exitoso argentino radicado actualmente en la opulenta Miami, lugar en el que la modelo se encuentra de vacaciones disfrutanto de un merecido descanso junto a sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra. La modelo habló con el programa “Nosotros a la mañana” y no desmintió ni confirmó la noticia.

Desde la ciudad estadounidense la rubia cuenta que la está pasando muy bien junto a su familia y que se encuentra en uno de sus mejores momentos, dejando siempre en claro que no quería hablar de su vida privada en profundidad, aclaró que no estaría cerrada a iniciar una nueva relación en un futuro cuando el conductor del programa, Tomás Dante le consultó si tenía ganas de ponerse de novia en este nuevo año que entra, a lo que la modelo no dudo en responder:

“Me encanta estar enamorada, siempre tengo ganas de vivir la vida en compañía. De a dos todo es más lindo, igual nosotras ya somos cuatro”, respondió Nicole, dejando en claro que cualquier candidato tiene que saber el lugar que ocupan sus hijas en su vida. Esto no es ninguna novedad, ya que la modelo siempre las puso en primer lugar: “El que me quiera a mí debe querer o amar de la misma manera a mis hijas”, puntualizó.

Al continuar la entrevista el Pollo Álvarez no dejó pasar la oportunidad para preguntarle a la ex de Cubero cómo es el hombre norteamericano: “¿Es tiroteador el estadounidense o el argentino en Miami? ¿Te han encarado en estos días de viaje?”, le consultó sin rodeos: “Mi amigo Gaby Álvarez me contó que recibe varios mensajes. Sube una foto conmigo y le preguntan”, contó Nicole Neumann.

Al finalizar la entrevista el panelista del programa fue al grano y le preguntó, “¿Qué es lo primero que le mirás al hombre?”, sin ponerse colorada la mamá de Indiana respondió: “Lo que más le miro son las piernas, no me interesa si se depila o no, pero lo que si gustan son los hombres con piernas muscolosas, también me gusta la sonrisa y por sobre todo es muy importante la actitud corporal, es fundamental”, finalizó.